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3 сентября, источник: Чемпионат.com

Как не забил Песьяков в последней атаке! Гол вратаря спас бы «Ростов» в игре с «Динамо»

Бело-голубые в большинстве чудом отбились в концовке от команды Карпина.

Ростов
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Источник: FC-ROSTOV.RU

У «Динамо» — четвёртая победа в последних пяти турах РПЛ. Бело-голубые догнали «Зенит» с «Крыльями Советов» и делят второе-четвёртое места по количеству набранных очков. «Ростов» проиграл в третий раз подряд, но едва не совершил чудо в концовке вдесятером.

Марцел Личка после разгрома в Кубке России от «Спартака» очень жёстко высказался о выступлении почти всех футболистов своей команды: «Было видно, кто из игроков ментально силён, а кто нет — у восьми игроков в первом тайме не получилось ничего». Исходя из слов чешского тренера, можно было предположить, что в Ростове-на-Дону в основу «Динамо» попадут не больше трёх человек, выходивших в стартовом составе со «Спартаком». На самом деле таковых оказалось пятеро: Фернандес, Паршивлюк, Скопинцев, Фомин и Смолов. Шеф дал им возможность реабилитироваться.

И «Динамо» очень бодро начало матч с командой Валерия Карпина. Уже на второй минуте должен был забивать Фомин после скидки Тюкавина к линии вратарской, но в этом эпизоде у полузащитника не получилось исправиться за результативные ошибки в дерби. Даниил пробил в перекладину. Тем не менее быстрый гол команды Лички состоялся. Бело-голубые постоянно использовали разрывы у ростовчан после переходов мяча и забили на 10-й минуте. Нгамалё разогнал атаку, Макаров пробил из-за штрафной, а рикошет от Мелёхина не дал состояться возможному сейву Песьякова. Это был первый удар динамовцев в створ.

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Интересно, что у обеих команд в центре обороны вышли штатные фланговые защитники — Паршивлюк у «Динамо» и Терентьев у «Ростова». Но проблем больше было в защите ростовчан. На исходе получаса команда Карпина ещё и вдесятером осталась. Тугарев получил заслуженную жёлтую карточку, въехав в Макарова. И ростовчанам стало ещё тяжелее.

На перерыв команды уходили при счёте 0:2. В первом тайме «Динамо» довело количество своих ударов до десяти (пять в створ), а забило очень простой гол. Тюкавин свободно принял мяч по центру и поделился им с Нгамалё. Лангович скорее стоял перед камерунцем, нежели мешал ему атаковать ворота — без шансов для Песьякова.

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Карпин отреагировал на происходящее на поле тройной заменой в перерыве, а Личка вынужденно поменял Паршивлюка из-за повреждения. В РПЛ дебютировал мексиканский новичок бело-голубых Чавес. Поразительно, что в центрального защитника в этих обстоятельствах превратился Фомин. Рискованный ход со стороны чешского тренера, поскольку Даниил должен был противостоять при кроссах в штрафную более высокому и мощному Комличенко. Впрочем, в середине второго тайма Карпин почему-то снял с игры своего центрфорварда.

Если в равных составах «Динамо» легко находило свободное пространство для быстрых ответных атак, то что же говорить об игре 11 на 10? Бело-голубые продолжали улетать в контрвыпады. Один Тюкавин мог оформить хет-трик, если бы реализовал все свои моменты за 45 минут. В открытой игре динамовцам требовался такой скоростной дриблёр, как Карраскаль, и колумбиец появился на поле на последние полчаса. Вскоре после своего выхода на замену Хорхе имел шанс забить быстрый гол, но Грулёв пожадничал — не отдал новичку передачу перед воротами.

«Динамо» должно было побеждать с крупным счётом, а вместо этого устроило себе нервную концовку. Грулёв неудачно провёл свой 20-минутный отрезок. Он переиграл, падая в штрафной, когда почувствовал, что Мелёхин прихватывает его рукой. Поэтому судья не назначил пенальти. И именно от Грулёва отскочил мяч, когда «Ростов» забил после углового на 90-й минуте.

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А в последней атаке «Ростова» динамовцев простил… Песьяков! Придя на угловой, вратарь хозяев отклеился от Скопинцева, пробил головой и чуть-чуть не попал.

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Сумасшедший момент — «Динамо» невероятно повезло!

Ростов
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо
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