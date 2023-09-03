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3 сентября, источник: Lenta.Ru

Карпин назвал катастрофой результаты «Ростова» в сезоне-2023/2024

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой результаты команды в сезоне-2023/2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ростов
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату — катастрофа», — заявил специалист. На данный момент «Ростов» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков за семь первых туров.

Ранее 3 сентября «Ростов» уступил дома «Динамо» со счетом 1:2, потерпев третье поражение подряд. С 34-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку Роман Тугарев получил две желтые карточки и покинул поле. Единственный мяч в ворота «Динамо» в этой встрече забил форвард бело-голубых Вячеслав Грулев.

Карпин занял пост главного тренера «Ростова» в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год. Специалист также возглавляет национальную команду с лета 2021-го. Соглашение рассчитано до августа 2024 года.

Ростов
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо
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