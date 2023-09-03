Карпин назвал катастрофой результаты «Ростова» в сезоне-2023/2024

«Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату — катастрофа», — заявил специалист. На данный момент «Ростов» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков за семь первых туров.

Ранее 3 сентября «Ростов» уступил дома «Динамо» со счетом 1:2, потерпев третье поражение подряд. С 34-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку Роман Тугарев получил две желтые карточки и покинул поле. Единственный мяч в ворота «Динамо» в этой встрече забил форвард бело-голубых Вячеслав Грулев.