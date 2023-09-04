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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пожароопасная игра ЦСКА и «Зенита» — яркая витрина РПЛ. Но настоящий победитель этого матча — «Краснодар»

Чемпионат эффектно ушел на сентябрьскую паузу.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

Даже немного жаль, что ЦСКА и «Зенит» сделали ничью. Хотя этот результат можно считать вполне справедливым, пусть питерцы и владели тотальным игровым преимуществом — 14:4 по ударам, 71:29 процент владения мячом. Пускай статистика ожидаемых голов (0,95 на 0,89 xG в пользу армейцев) не вводит никого в заблуждение: 0,79 из этих xG — тот самый подкат Заболотного во вратарской Кержакова, превратившийся в забитый мяч. К слову, этот удар (если его можно таковым назвать) стал для красно-синих единственным попаданием в створ за весь матч.

Говорит ли это о том, что ЦСКА заслуживал поражения? Ни в коем случае. Быстрый успех спровоцировал хозяев действовать более осторожно и отойти назад, сделав ставку на резкие выходы в контратаку и насыщение своей штрафной. Неизвестно, по какому руслу потекла бы встреча, не соверши Акинфеев два роскошных сейва в первом тайме, но имеем, что имеем: «Зениту» до последних минут нужно было отыгрываться, ЦСКА — удерживать счет. Отсюда и такое статистическое преимущество.

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Мяч Заболотного же лучше всего характеризует красно-синий стиль не только в конкретном матче, но и по ходу всего сезона. Активный прессинг, провокация ошибок и борьба до последнего — за такую заряженность тому же Заболотному можно прощать и порой корявую работу с мячом, и упущенные моменты. За счет этих же качеств ЦСКА, по качеству и глубине состава уступающий «Зениту» и другим московским грандам, в прошлом сезоне вскарабкался на второе место и в нынешнем розыгрыше наверняка вскоре после паузы вернется в группу лидеров.

Ну, а что «Зенит»? Чемпион снова показал свою мощь. Пропустить на первых минутах и столкнуться с задачей взлома насыщенной, дисциплинированной и обученной обороны — с такой задачей в 2009-м не справилась даже легендарная «Барселона» в домашней встречей ЛЧ с «Рубином». Сине-бело-голубые же давили, использовали разные приемы (самый эффективный — передачи на заряженного Марио Фернандеса) и таки дожали. Впрочем, тут ничего нового — с таким набором исполнителей количество моментов в большинстве случаев все же переходит в качество, то есть в забитые мячи.

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Ну и приправлено противостояние было острым перцем чили из серии стычек на последних минутах. Такие эпизоды редко украшают матчи, но в конкретном случае обошлось без откровенных подлостей (Виллиан Роша после финального свистка примирительно общался с Ерохиным, которого за несколько минут до этого хватал за горло), зато мы увидели эмоциональный заряд футболистов обеих команд. Это признак атмосферы по-настоящему большой игры, пусть и не относящейся к разряду дерби в классическом понимании.

После встречи «Ростов» — «Динамо» РПЛ ушла на паузу, и самое время подвести промежуточные итоги в битве за золото. Ничья между ЦСКА и «Зенитом» определенно на руку «Краснодару», который мало того что сохраняет первое место (которое после победы над «Спартаком» от него никуда и так не ушло бы), но и удерживает на трехочковой дистанции ближайших преследователей. Вообще «быки» идут по чемпионскому графику — 81 процент набранных очков после семи туров. Для сравнения: у ушедшего в огромный отрыв от конкурентов «Зенита» в прошлом сезоне процент составлял 77,8. Понятно, что позади лишь четверть дистанции, но если «Краснодар» сохранит тот же темп, то тягаться с ним станет сложно даже команде Сергея Семака.

Ну, а ЦСКА, как и другим столичным топам «Локомотиву», «Динамо» и «Спартаку», в титульной гонке пора набирать обороты. Пока к каждому из этих клубов есть фундаментальные вопросы, которые не раз уже проговорены, как очевидно и то, что наверху тяжело удержаться «Уралу» и «Крыльям Советов». Но почти двухнедельная пауза — отличный способ отладить или даже перезапустить многие процессы.

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