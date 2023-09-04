Абаскаль и «Спартак»: без отставки. И без контакта с командой? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о ситуации у красно-белых.

Утечка информации — дело обычное. В футбольных Telegram-каналах в большинстве случаев понятно, кто за ней стоит.

«Спартак», проиграв «Краснодару», подарил много тем для споров и претензий. Больше всего говорили о возможности отставки Гильермо Абаскаля — и вот канал «Дай ударитЬ» дает неофициальную, но вполне достоверную информацию (учитывая акцент в посте — отсылку на спортивный блок): «Отставка Абаскаля до зимнего периода маловероятна. В случае этого варианта в клубе больше склоняются к кандидатуре российского специалиста. Конечного решения на данный момент нет, все будет зависеть от того, каким будет спортивный блок на момент возможного ухода испанского тренера».

Испанец стремительно превращается в хромую утку — практически для всех, от Заремы Салиховой до журналистов, болельщиков и футбольной среды. Едва не вспыхнул пожар — после высказывания бывшего топ-менеджера красно-белых Александра Шикунова. Точнее, после слов его тезки Соболева о работе Гильермо в последнее время, которые Шикунов пересказал журналисту. Позже выяснилось, что репортер неверно понял суть разговора и выдал цитату Александра Юрьевича за фразу самого нападающего — но критика Абаскаля достигла в последние дни такого масштаба, что изначальной новости никто не удивился.

Гильермо Абаскаль | Источник: РИА "Новости"

Почему?

Потому что тренер за короткое время умудрился вызвать такое недовольство, которое не исходило в отношении ни одного из его предшественников со времен Олега Кононова.

Претензии к Абаскалю (кроме пропавших результатов) сводятся к выбору состава. Но на проблемы «Спартака» стоит посмотреть немного иначе. Дело ведь не только в выборе людей на матч.

Гильермо либо не понимает свою команду, либо что-то пытается доказать этими решениями.

Вопрос — кому? Или, может быть, это классическое «я так вижу»?

Но если побед в РПЛ уже давно нет, если качество футбола неудовлетворительное, если тактически нечего противопоставить сопернику, то работа тренера должна оцениваться как слабая.

После поражения от «быков» Абаскаль наконец заговорил о своих ошибках. Но если бы я был менеджером, моя претензия к испанцу сводилась бы к следующему: он портит игроков. Убивает их уверенность в себе. Ломает менталитет.

Спорт перестал быть чистыми тактикой и функциональной подготовкой. На первый план вышла психология — но что мы видим?

Хлусевич (футболист сборной России) начал свой лучший сезон, но вскоре после дубля «Оренбургу» под него покупается Рябчук. Даниил — в глухом запасе, чем новичок лучше, пока не совсем понятно.

Бабич проводит сильный матч с «Динамо» в Кубке, в Краснодаре вновь выходит Джикия, которого демонстративно меняют в середине второго тайма. Капитана. Травма? Нет. Тактика? Чтобы сербский гигант ушел на позицию форварда? Как это делал с Вернблумом когда-то в ЦСКА Слуцкий. Нет. Бабич действует в центре обороны. И когда Кокшаров зарабатывает пенальти, то Срджан бежит не по игроку, а по пустой зоне в центре поля.

Георгий Джикия | Источник: РИА "Новости"

Понятно, что с Джикией красно-белые располагаются в защите глубоко, что соперник почти не попадает в офсайды. Но! Это капитан. Лидер раздевалки.

Под Соболева расчищается конкуренция в центре атаки: уже нет ни Николсона, ни Бальде. Есть Мелешин, которому надо выходить на поле, его просят в аренду другие клубы РПЛ — но Абаскаль не отпускает, оставляя в глухом запасе. А Соболев такими темпами скоро наестся, потеряв свежесть.

Зиньковский великолепно проводит кубковую встречу с «Динамо». И проваливает матч с «Краснодаром». Известно, что Антон плохо выходит на замены. Он в ответе за это сам. Но фраза «его проблемы» здесь не работает — не только его. Создать у талантливого парня ощущение, что он никакой (после яркого выступления всего три дня назад!) — это искусство.

Литвинова зовут в Италию, предлагая за него 4 или 5 миллионов евро. Мотивация и мечта. Абаскаль блокирует трансфер и после ошибки Свинова в Екатеринбурге вешает на Руслана всех собак, переводя в запас. При этом ранее лишая родной позиции — в обороне Литвинов неплох, но в центре поля уникален.

А еще помните, был такой полузащитник Пруцев? Талантливый.

Связь с коллективом, вера игроков в тренера — сегодня это главная вещь в футболе. Дело не в том, сам тренирует Абаскаль «Спартак» или нет, заходит после матчей в раздевалку или проходит мимо.

Чем дальше, тем крепче ощущение, что Гильермо не понимает: деятельность тренера — в первую очередь, работа с людьми.

Есть две крайности.

Философия Мостового (который Царь) — с верой в то, что большим мастерам учиться в профессии тренера нечему.

И Laptopcoaches. Компьютерные люди, одним из которых оказался, похоже, Абаскаль.

Возможно, мы не правы в этих претензиях. И судим о поступках испанца опрометчиво, не понимая его до конца. Но невозможно вникнуть в суть человека, принимающего решения, не поговорив с ним.

За год и три месяца работы в России Абаскаль не дал ни одного интервью СМИ. Почему — неизвестно. Это может быть пренебрежение, страх, да что угодно. Поэтому его шаги можно трактовать только так, как их понимаем мы.

И судя по тому, что говорят люди в футбольном мире, понимание у всех одинаковое.