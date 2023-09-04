Стало известно о будущем отказавшегося возвращаться в Россию футболиста

По информации источника, «железнодорожники» ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу футболиста. Также форвардом интересуется один из турецких клубов. Отмечается, что в этих трех странах Европы до сих пор открыто трансферное окно.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.