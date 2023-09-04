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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о будущем отказавшегося возвращаться в Россию футболиста

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильзон Изидор, отказавшийся возвращаться в Россию, нашел клубы для перехода. О будущем игрока стало известно «Матч ТВ».

Локомотив
Олимпиакос П
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «железнодорожники» ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу футболиста. Также форвардом интересуется один из турецких клубов. Отмечается, что в этих трех странах Европы до сих пор открыто трансферное окно.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.

Контракт футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах в составе железнодорожников, в которых отметился двумя голами и одной передачей.

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