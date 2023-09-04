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21:28 (мск), источник: ТАСС

РПЛ перенесла сентябрьский матч между «Сочи» и «Спартаком» в Москву

Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Фишт».

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и столичным «Спартаком» был перенесен в Москву. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт». В связи с этим общее собрание РПЛ согласовало перенос матчей между командами. В сентябре клубы сыграют в Москве, в апреле 2024 года — в Сочи. РПЛ проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Сочи» располагается на 12-й строчке с 6 очками.

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