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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Уже третья отставка сезона в РПЛ! Евсеева уволили телефонным звонком

Руководство «Факела» рискует ради поставленной перед сезоном цели.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Факел» расстался с Вадимом Евсеевым! Воронежский клуб отправил главного тренера в отставку.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере!».

Воронежцы после семи туров занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, а также замыкают группу А в Фонбет Кубке России. Не лучшие результаты, ставшие причиной расставания с тренером. Кстати, по нашей информации тренер не ожидал отставки, а сообщили ему об увольнении по телефону. А чем он вообще запомнился в «Факеле»?

Очень успешный старт

Воронежцы забрали Евсеева из «Шинника» в конце апреля 2023-го. Главной задачей стало спасение «Факела» в РПЛ. У клуба оставались шансы запрыгнуть выше 13-го места и не играть стыковые матчи. Но в итоге «Факел» финишировал 14-м и провёл две переходные встречи с «Енисеем». В обеих воронежцы одержали победу (1:0, 2:0) и остались в РПЛ. Евсеев выполнил задачу, поставленную руководством. Евсеев создал внутри команды хорошую атмосферу, а его запрыгивания на стол в раздевалке стали мемом.

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Перед сезоном-2023/2024 задача «Факела» не изменилась. «С учётом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем. Устроит ли повторение результата прошлого сезона? Мы не можем так определять. Слушайте, что значит устроит или не устроит? Нам главное остаться в РПЛ. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыков. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи», — отмечал в июле генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

Воронежцы летом взяли несколько футболистов: Никита Моцпан, Вячеслав Якимов, Александр Долгов, Виталий Гудиев, Александр Беленов, Фёдор Кудряшов, Абдула Багамаев, Антонио Яколиш и Табо Селе. Клуб нацеливался на то, чтобы не идти на дне весь сезон. Но результаты оставляют желать лучшего.

А что было в этом сезоне?

«Факел» начал сезон с обидного гостевого поражения от «Ростова» (1:2), хотя по игре не сильно уступал команде Карпина. Затем — три поражения: в Кубке от «Сочи» (1:3) и в РПЛ от «Локомотива» (1:4) с «Балтикой» (1:2). «Факел» здорово показывал себя в домашней игре с железнодорожниками — итоговый счёт не отражает ход матча. Тогда же у хозяев возникли вопросы к судейству (по заявлению «Факела», гол Дзюбы засчитывать было нельзя, а в ворота «Локо» стоило назначить пенальти).

Затем воронежцы неожиданно «прибили» в Кубке России ЦСКА — 2:0. Игра запомнилась легендарным стулом Вадима Евсеева, на котором он сидел во время матча на «ВЭБ Арене». Затем «Факел» отправился в Санкт-Петербург, создал кучу проблем «Зениту», но всё равно уступил — 0:2. И это при скандальной концовке того матча, после которой Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ситуацию мог исправить домашний матч с «Пари НН». «Факел» взял три очка (2:0), впервые победив в РПЛ-2023/2024. Казалось, что после этого станет полегче. И правда, в следующем туре «Факел» отобрал очки у лидера — «Краснодара» (0:0). Но после — безыдейное и безнадёжное поражение в Кубке от «Оренбурга» (0:1) на последних минутах, а также разгром в РПЛ от «Крыльев» (0:3). И руководство уволило Евсеева.

Источник: РИА "Новости"

Почему «Факел» убрал тренера? Да, у воронежцев не было затяжной серии из поражений, ситуация в таблице ещё не плачевная. Возможно, возникали вопросы к игре «Факела». Команда выступала по-разному из матча в матч: неплохой по качеству футбол сменялся слабыми выступлениями. Это подтверждают и цифры. Understat отмечает, что «Факел» — 15-я команда РПЛ по ожидаемым голам (6,47) и ожидаемым очкам (7,14). Это отражается в турнирной таблице лиги. И никак не успокаивает руководителей, ставивших цель остаться в РПЛ по итогам сезона (с 15-го места сделать это не получится). Возникал вопрос: а как «Факелу» прибавить по игре и результатам? Смена тренера показалось логичным ходом. Вряд ли дела у воронежцев сильно ухудшатся, а вот надежда на прогресс присутствует. Другой вопрос, какой тренер придёт на смену Евсееву.

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