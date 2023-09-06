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00:33 (мск), источник: RT на русском

Игнатьев — о «Спартаке»: Абаскаль ведёт себя как тренеры юношеских команд

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев не считает столичный «Спартак» претендентом на чемпионство в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«“Спартаку” сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведёт, ведут себя тренеры юношеских команд», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол. Ру».

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что Абаскаль виноват в неудачах клуба.

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