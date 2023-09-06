Игнатьев — о «Спартаке»: Абаскаль ведёт себя как тренеры юношеских команд

«“Спартаку” сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведёт, ведут себя тренеры юношеских команд», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол. Ру».