Нет, хоккей — не спорт № 1 в России

Футбольно-хоккейные споры о популярности — жанр, который зародился с появлением спортивного интернета в России. Казалось, в последние годы дискуссия несколько завяла, однако за последнюю неделю сразу несколько известных людей выдали залп в сторону футбольных супостатов.

Александр Кожевников: «У нас очень слабый футбол, но надо отдать должное телевизионщикам, они обсуждают его с утра и до вечера, иногда интересно, подмечая именно профессиональные детали. В хоккее ситуация другая. Времени ему дают мало, обсуждения идут скучные».

Владимир Крикунов: «Россия — только хоккейная страна. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой [на ЧМ-2018]? Когда это было? А говорят до сих пор».

Александр Тихонов: «Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-Лига? Это мусор, где слово “премьер” надо убрать. У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков».

Понятно, что всё это эксперты проговаривали уже не раз, но сейчас выступления вышли на удивление синхронными — были и другие цитаты, но текст перегружать не будем. Даже невольно задаёшься вопросом — а что же наш несчастный футбол такого сделал, что на него так накинулись? Чемпионат начался интересно, плотность в таблице впечатляющая, результативность прекрасная, даже посещаемость на топовых матчах такая же, как и в эпоху до Fan ID: нейтральный зритель потихоньку начал «сдаваться» и оформляет документ.

Вернёмся к событию, которое и стало причиной раздора — «Матч ТВ» предпочёл матч не самых статусных команд РПЛ битве двух кахаэловских олигархов. Что ж, открываем список 10 самых рейтинговых спортивных программ прошлой недели по Москве — и обнаруживаем, что игра «Факела» и «Крыльев» заняла четвёртое место. Матч открытия сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» в десятку самых рейтинговых программ не попал вообще, там в гордом одиночестве футбол. Даже матч «Галатасарай» — «Мольде» в квалификации ЛЧ опередил хоккей.

В плане посещаемости наш хоккей тоже ничем не может похвастаться: прошлый сезон стал для КХЛ худшим после создания лиги, когда в большинстве городов матчи проходили ещё в старых советских дворцах. Никакого Fan ID в хоккее при этом не было, но посещаемость в Москве обвалилась в разы по сравнению с доковидными временами, и это не преувеличение. Матчи «Динамо» и «Спартака» в понедельник суммарно собрали 5600 зрителей, вчерашняя игра ЦСКА с «Металургом», повторение финала-2022 — лишь 5200 зрителей. Конечно, можно ссылаться на будни, но недавно «Спартак» и «Динамо» посреди недели собрали в футбольном Кубке страны 19 тысяч зрителей.

Другой индикатор — просмотры статей и новостей про виды спорта. Понятно, что никто из журналистов никогда не будет публично называть точную статистику просмотров, но тренд примерно во всех СМИ одинаков. С 2018 года, года драматической зимней Олимпиады, фигурное катание стало опережать хоккей по просмотрам, оттеснив со второй строчки. И это не тот случай, когда злодейские журналисты вдруг решили сформировать антихоккейный заговор — пресса реагировала на общественный интерес. На спортивные сайты стала заходить новая аудитория, которая следила за фигуристками так, словно это были герои их любимых сериалов, поглощая абсолютно всё об их жизни.

Понятно, что не всех убедят эти цифры — тут, например, нет сборной, но футбольная команда на Евро-2021 собирала рейтинги намного лучше хоккейной сборной на Олимпиаде и уж тем более на ЧМ-2021. Можно привести ещё много мелких доказательств, и все они будут в своей массе свидетельствовать о том, что по популярности в стране хоккей — это вид не номер один, а моментами и не номер два.

Есть другой аргумент — «в хоккее выиграли намного больше». Но в эту игру можно играть вдвоём — например, в хоккее с мячом сборная России выиграла шесть из семи последних ЧМ с её участием. Сборная России не выигрывала ни один ЧМ в любой возрастной категории с 2014-го, так что пора закрывать КХЛ и отдавать все деньги бендистам. Про успехи синхронисток или борцов и говорить не стоит — на их фоне весь спорт в России выглядит бледновато. При этом понятно, что эти виды спорта нужны массам в лучшем случае раз в четыре года, когда все гонялись за олимпийской медальной копилкой.

Интересно, что чувство озлобленности на тему «о хоккее говорят слишком мало, зато сто раз показывают очередные хайлайты Леброна или обзоры НФЛ» проскакивает и в среде американских хоккейных болельщиков. Там хоккей тоже идёт на задворках общественного интереса по причинам вполне понятным: довольно ограниченные «зоны» популярности игры в стране, доминация канадцев в НХЛ (даже несмотря на то что их количество усохло в XXI веке). Может, это какая-то международная черта хоккейного сообщества? Выглядит слегка абсурдно, и в этом сквозит обида, причём нелепая. Хоккей по естественным причинам будет менее популярен, потому что для него нужны особые условия и тонна экипировки, а для футбола — только газон и мяч.

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Вся эта погоня за популярностью абсурдна по одной причине — то, что футбол популярнее, не делает его автоматически лучше, а хоккей — автоматически хуже. В абсолютном большинстве европейских стран футбол — безоговорочный номер один (кроме Финляндии, Словакии, Литвы и Латвии). В Швеции футбол превалирует даже с учётом того, что Златан перестал быть мировой суперзвездой — но это не мешает стране клепать игроков для НХЛ. Норвежская сборная ни разу не играла на международных турнирах в XXI веке, однако футбол все равно № 1 по популярности в стране. Это не мешает развиваться лыжам, биатлонисты не требуют закрыть местную лигу.

У нашего хоккея и так есть немало поводов для болельщицкой гордости. Да, те же ЦСКА или СКА не достигли общенациональной известности уровня футбольного «Спартака», каждый чих в котором может обсуждаться часами — но и надо ли? Хоккейное боление в России строго регионализовано, и благодаря этому местные клубы превратились в гордость для своих регионов. Сложно представить, чтобы какой-то нестоличный футбольный клуб (за исключением разве что «Факела») стал бы таким же явлением для своего города, как «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард» или «Сибирь» (здесь можно продолжать долго на самом деле). Большая популярность футбола в России держится буквально на трёх брендах, а корни хоккея глубже.

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Ну, а уж если наши эксперты задумываются о повышении популярности хоккея… Документально это подтвердить сложно, но есть ощущение, что пик хоккейного бума в стране — начало 2010-х, предолимпийское время, когда КХЛ была максимально независимой, талант был щедро размазан по всей лиге, а сенсации в плей-офф были вполне обычным делом. Тогда кипели обсуждения в Сети, телерейтинги били ключом — а вот за время армейской дуополии, есть ощущение, КХЛ недосчиталась множества юных зрителей. Так что не надо никого административно ограничивать — просто оставьте в покое нашу лигу и дайте ей развиваться эволюционно, без административных препон.