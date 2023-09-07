Тренерские поправки: почему три клуба РПЛ сменили наставников

Увольнение Вадима Евсеева из воронежского «Факела» стало третьей отставкой главного тренера в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее на этот шаг пошли грозненский «Ахмат» и «Оренбург», что привело к быстрому улучшению результатов. Всего в нынешнем чемпионате России по футболу прошло семь туров. И пока график отставок повторяет прошлогодний, когда к этому сроку также три команды поменяли тренеров. Правда, «Химки» тогда успели это сделать дважды, поэтому можно говорить, что сейчас кадровая текучка не такая серьезная. Тем более в дальнейшем по ходу прошлого сезона руководители как с цепи сорвались, меняя тренеров вплоть до последних туров.

Перестановки внизу

Формально у всех трех рокировок был повод. «Факел», «Ахмат» и «Оренбург» на момент перемен находились внизу таблицы. Правда, в некоторых случаях казалось, что специалисты заслужили индульгенцию благодаря своим успехам в прошлом чемпионате. Так, Вадим Евсеев весной сумел удержать воронежский в РПЛ. Как утверждал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе, что в прошлом, что в нынешнем сезоне его клуб имеет самый маленький бюджет в лиге.

Поэтому сам факт сохранения прописки в высшем эшелоне стал успехом. Тем более что за пять туров до финиша Евсееву удалось сделать необходимый рывок, одержав три победы при двух поражениях. Причем поражения эти были при равной игре в выездных матчах с топ-клубами — самой успешной по набранным очкам команды весны московского «Локомотива» (0:1) и в очередной раз взявшего чемпионство петербургского «Зенита» (0:1). Воронежская команда едва не заняла 12-е место.

Но даже финишировав 14-м, «Факел» сумел избежать вылета, обыграв в стыках красноярский «Енисей» (1:0; 2:0). В межсезонье клуб потерял ряд ключевых футболистов, лишь частично сумев их заменить. Это привело к четырем поражениям на старте чемпионата. Позже «Факел» начал набирать очки. В частности, он сумел добиться ничьи с лидирующим «Краснодаром» (0:0).

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Но Евсеева уволили после выездного разгрома от самарских «Крыльев Советов» (0:3). Вне зависимости от оценки работы 47-летнего специалиста это не вызывало удивления, так как в «Факеле» после выхода в РПЛ вообще не церемонились с тренерами. В прошлом сезоне после восьмого тура был уволен Олег Василенко, человек, который вывел воронежцев в высший дивизион, где они не играли с 2001 года.

На момент отставки команда не одержала ни одной победы в премьер-лиге, но провела несколько ярких матчей. И казалось, что способна прибавить. Сделала она это уже при Дмитрии Пятибратове, работавшим помощником Василенко и сменившим его на посту главного тренера. После зимней паузы результаты снова ухудшились. Но уволили Пятибратова после выездной победы над московским «Динамо» (2:0), с которой начался успешный отрезок, основная часть которого была уже при Евсееве.

По данным «Спорт-Экспресса», основными кандидатами на пост главного тренера «Факела» считаются Игорь Черевченко и Вадим Гаранин. Первый известен в РПЛ по успешной работе с «Локомотивом», тульским «Арсеналом» и «Химками». Сейчас возглавляет «Истиклол» из Таджикистана.

Гаранин отметился в прошлом сезоне качественной работой в первой лиге во главе красноярского «Сокола», а в первой половине прошлого сезоне неудачно поработал в РПЛ с «Сочи». Также в СМИ сообщают о возможном возвращении Василенко, сейчас лидирующего в первой лиге с владикавказской «Аланией», интересе к главному тренеру клуба второй лиги «Чайка» Игорю Семшову и возглавляющему в первой лиге нижнекамский «Нефтехимик» Кириллу Новикову, известному по работе с «Динамо».

— Жаль, что Евсеева уволили, но такова тренерская судьба, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Я считаю, что руководство «Факела» поторопилось. Состав у команды слабенький, поэтому не в тренере дело, что клуб оказался на предпоследнем месте. А Вадим мог бы их мотивировать и выправить ситуацию, что он не раз доказывал, спасая от вылета «Амкар», «Уфу» и тот же «Факел». А сейчас неизвестно, найдут ли тренера с аналогичным опытом. У Семшова и Новикова его нет. Черевченко умеет работать в таких условиях и тренер он не хуже Евсеева, но и не видно, что он нового по сравнению с Вадимом привнесет. В общем, ни к чему хорошему такая чехарда на длинной дистанции не приводит.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года и одержал во главе него ряд ярких побед. Прошлый чемпионат грозненцы завершили на пятом месте, повторив свое высшее достижение в РПЛ. В нынешнем чемпионате Ташуева уволили после четырех туров, когда у команды была одна победа при трех поражениях.

Ему на смену пришел Мирослав Ромащенко, работавший в 2011—2013 годах в клубе из Чеченской Республики, когда он носил название «Терек». В тот период 49-летний специалист был ближайшим ассистентом Станислава Черчесова. В этом качестве они работали друг с другом больше десяти лет, совместно добившись успехов с «Тереком», пермским «Амкаром», московским «Динамо», польской «Легией» (победа в чемпионате и Кубке Польши — 2016), венгерским «Ференцварошем» (два чемпионства в Венгрии в 2022 и 2023 годах, победа в Кубке Венгрии — 2022). А пиком их карьеры стали пять лет в сборной России и выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018.

При этом Ромащенко давно не практиковался в качестве главного тренера. Успехов в этом качестве он добился в середине 2000-х годов во главе дубля московского «Спартака», когда выиграл два чемпионства и воспитал ряд знаковых в будущем игроков сборной России и РПЛ — Артема Дзюбу, Дмитрия Торбинского, Романа Шишкина, Федора Кудряшова, Дмитрия Тарасова, Алексея Ребко.

Но на взрослом уровне ограничился двумя короткими и неудачными периодами — в РПЛ во главе «Томи» (летом 2008 года) и в первой лиге во главе белгородского «Салюта» (2010). Работа же главным в «Ахмате» началась удачно. В четырех официальных матчах одержано три победы — две в чемпионате и одна в Кубке России. Не удалось победить лишь «Спартак» — та выездная встреча закончилась вничью (0:0).

— Работа Ромащенко показывает его высокую квалификацию, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Я помню его игроком, когда он при мне из-за травмы завершал карьеру и начинал работать тренером в академии. Уже тогда был виден потенциал Мирослава, который особенно раскрылся в связке с Черчесовым, где Мирослав играл очень серьезную роль в выборе тактики, анализе соперников. И Стас хорошо ценил и понимал этот вклад, поэтому во все команды брал Ромащенко с собой. И нынешние результаты в «Ахмате» показывают, что Мирослав мог бы работать в том же «Спартаке», если бы там не слишком упирались в желании бесконечно приглашать итальянцев, испанцев и прочих заморских товарищей, дающих результаты не лучше наших тренеров.

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Наиболее очевидной кажется отставка Иржи Ярошика из «Оренбурга». Он никогда не работал в РПЛ, где в свое время провел яркую карьеру игрока в составе ЦСКА и «Крыльев Советов». Иржи пришел вместо своего соотечественника Марцела Лички, который в позапрошлом сезоне вернул клуб в премьер-лигу, а в прошлом розыгрыше повторил лучший результат в истории команды в РПЛ — седьмое место.

Но в июне Личка ушел в московское «Динамо». А под руководством Ярошика «Оренбург» провел яркий стартовый матч со «Спартаком», проиграв в гостях 2:3 на последних минутах. Но потом провалился и после пяти туров набрал лишь одно очко. Уволенного чеха сменил испанец Давид Маркес, с марта работавший в академии «Оренбурга». При нем команда одержала первую победу в сезоне и ушла с последнего места.

Тенденция к улучшению

По сравнению с прошлым сезоном пока руководители клубов не так скоры на расправу в отношении тренеров. В 2022 году к седьмому туру перестановки были в «Химках», московском «Торпедо» и екатеринбургском «Урале». Причем «Химки» это сделали дважды — после четырех туров Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а после седьмого на место последнего пришел Спартак Гогниев.

При этом увольнение Юрана произошло после удачного начала сезона подмосковным клубом и до сих пор считается загадочным. Сейчас у всех трех отставок был хотя бы формальный повод из-за неудачных результатов. Интересно, что в «Торпедо» увольнение Александра Бородюка совпало с отставкой всего оперативного руководства клуба.

Но тогда и «автозаводцы», и химчане вообще весь сезон развлекали публику бесконечными скандалами и кадровыми перестановками. В обеих командах за сезон поработали по четыре главных тренера. И это привело к прямому вылету обоих в первую лигу. У оказавшихся в зоне переходных матчей «Факела» и «Пари Нижний Новгород» отработало по три главных тренера за сезон. Правда, нижегородцы первую смену сделали вынуждено, так как в ноябре Михаил Галактионов ушел в «Локомотив».

Четыре тренера возглавляли тогда и «Сочи». Но наиболее удачную рокировку совершили «Урал», с приходом Виктора Гончаренко поднявшийся со дна турнирной таблицы после провального старта и сделавший рекордную беспроигрышную серию, и «Ахмат», забравшийся с Ташуевым на пятую строчку.

Также осенью прошлого года ожидаемая отставка случилась в «Локомотиве», когда ушла вся немецкая команда менеджеров и сменился председатель совета директоров. А весной всего несколько туров не доработал до финиша во главе «Динамо» Славиша Йоканович. Лидирующий сейчас с «Краснодаром» Владимир Ивич пришел только во время зимней паузы прошлого сезона.

Из 16 клубов меньше половины не меняли тогда тренеров — это «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Оренбург» и «Крылья Советов».

— Думаю, в нынешнем сезоне такой тренерской чехарды не будет, — сказал «Известиям» экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин. — Среди топ-команд пока нет откровенно проваливающихся, как в прошлом чемпионате «Динамо» и «Локомотив». Может быть, есть вопросы к оказавшемуся девятым «Спартаку», но не более того. И нет таких странных руководителей, как в «Торпедо» и «Химках», поэтому в клубах со скромными возможностями станут увольнять только в случае нахождения совсем внизу таблицы. Да и то не факт, что там сразу станут рубить с плеча.