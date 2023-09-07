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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Сочи» — «Спартак» перенесен в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 8-го тура чемпионата страны «Сочи» — «Спартак» в Москву, сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

На собрании, которое прошло 6 сентября, были приняты решения о «обмене турами» между «Сочи» и московским «Спартаком». Ранее комиссия РПЛ рекомендовала на месяц приостановить проведение футбольных матчей на сочинском стадионе.

«Пару команд в матче 8-го тура чемпионата России “Сочи” — “Спартак” изменить на пару команд “Спартак” — “Сочи”. Пару команд в матче 24-го тура чемпионата России “Спартак” — “Сочи” изменить на пару команд “Сочи” — “Спартак”, — говорится в сообщении.

Встреча 8-го тура РПЛ пройдет 16 сентября в Москве, а матч 24-го тура состоится в апреле 2024 года в Сочи.

Комиссия РПЛ уже оценивала возможность проведения на стадионе «Фишт» матчей чемпионата России на фоне резкого ухудшения состояния газона. По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене. 27 августа сочинцы уступили «Локомотиву» в домашнем матче шестого тура РПЛ со счетом 0:1, форвард столичной команды Артем Дзюба назвал поле арены «Фишт» безобразным.

Ранее руководитель сочинской арены «Фишт» Вениамин Богомолов сообщил РИА Новости, что проблемы с газоном на стадионе связаны с особенностями климатической зоны и большим количеством домашних матчей футбольного клуба «Сочи» в августе.

Премьер-лига 2023/2024
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