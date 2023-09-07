Матч «Сочи» — «Спартак» перенесен в Москву

На собрании, которое прошло 6 сентября, были приняты решения о «обмене турами» между «Сочи» и московским «Спартаком». Ранее комиссия РПЛ рекомендовала на месяц приостановить проведение футбольных матчей на сочинском стадионе.

«Пару команд в матче 8-го тура чемпионата России “Сочи” — “Спартак” изменить на пару команд “Спартак” — “Сочи”. Пару команд в матче 24-го тура чемпионата России “Спартак” — “Сочи” изменить на пару команд “Сочи” — “Спартак”, — говорится в сообщении.

Встреча 8-го тура РПЛ пройдет 16 сентября в Москве, а матч 24-го тура состоится в апреле 2024 года в Сочи.

Комиссия РПЛ уже оценивала возможность проведения на стадионе «Фишт» матчей чемпионата России на фоне резкого ухудшения состояния газона. По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене. 27 августа сочинцы уступили «Локомотиву» в домашнем матче шестого тура РПЛ со счетом 0:1, форвард столичной команды Артем Дзюба назвал поле арены «Фишт» безобразным.

Ранее руководитель сочинской арены «Фишт» Вениамин Богомолов сообщил РИА Новости, что проблемы с газоном на стадионе связаны с особенностями климатической зоны и большим количеством домашних матчей футбольного клуба «Сочи» в августе.