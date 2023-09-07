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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании по делу о трансфере бывшего футболиста ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм» в 2021 году, сообщается на официальном сайте армейцев.

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Источник: Пресс-служба ФК "Вест Хэм"

CAS оставил в силе принятое ранее решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), который отказал агентству, которым владеет Набиль Мерабтен в выплате комиссионных за оказание посреднических услуг при переходе хорвата.

«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Николы Влашича в “Вест Хэм”. Раннее, в январе 2022 года, палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка 1,5 миллиона долларов. ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в релизе.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В настоящее время 25-летний полузащитник играет за итальянский «Торино».

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