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20:43 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» считают требование агента о дисквалификации Игнатова необоснованным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Требование агента Александра Маньякова дисквалифицировать футболиста московского «Спартака» Михаила Игнатова является необоснованным. Об этом журналистам заявили в пресс-службе «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

«В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет, к тому же он предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано», — отметили в пресс-службе «Спартака».

Маньяков был агентом Игнатова, но в 2021 году футболист расторг с ним контракт. 7 июня агент Антон Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова за то, что футболист обратился в Мытищинский городской суд Московской области, не направив ему претензии.

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