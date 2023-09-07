В «Спартаке» считают требование агента о дисквалификации Игнатова необоснованным

«В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет, к тому же он предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано», — отметили в пресс-службе «Спартака».