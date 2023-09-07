«Зенит» разгромил иранский «Сепахан» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (21), Александр Ерохин (31, пенальти) и Густаво Мантуан (90+2). У гостей мяч забил Исса Алкасир (90+1). Также иранская команда на 76-й минуте не смогла реализовать пенальти.

На 22-й минуте встречи поле покинул получивший повреждение игрок «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой.

В середине февраля в иранском Исфахане «Зенит» уже играл против «Сепахана» в товарищеском матче. Тогда победу одержал клуб из Ирана со счетом 2:0.