«Зенит» разгромил иранский «Сепахан» в товарищеском матче
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил иранский «Сепахан» в товарищеском матче.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил иранский «Сепахан» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (21), Александр Ерохин (31, пенальти) и Густаво Мантуан (90+2). У гостей мяч забил Исса Алкасир (90+1). Также иранская команда на 76-й минуте не смогла реализовать пенальти.
На 22-й минуте встречи поле покинул получивший повреждение игрок «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой.
В середине февраля в иранском Исфахане «Зенит» уже играл против «Сепахана» в товарищеском матче. Тогда победу одержал клуб из Ирана со счетом 2:0.
В следующем матче «Зенит» 17 сентября на выезде сыграет с казанским «Рубином» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги.