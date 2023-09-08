Юрана экстренно прооперировали

«Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно она соответствует действительности. Сегодня ночью Сергей Юран был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации», — написал Мелик-Гусейнов. «Тренировочный процесс в команде не остановлен. Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», — добавил он.