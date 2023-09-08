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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник Егор Сорокин перешёл из «Краснодара» в «Рубин»

«Краснодар» и казанский «Рубин» согласовали переход 27-летнего защитника Егора Сорокина.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

«Егор Сорокин продолжит карьеру в “Рубине”.

“Краснодар” и “Рубин” согласовали все детали трансфера Егора Сорокина. Формальности между клубами урегулированы, игрок продолжит карьеру в Казани», — сообщила пресс-служба «быков».

27-летний центральный защитник Сорокин провёл за «Краснодар» 67 матчей и отдал три результативные передачи.

Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.

В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.

Ранее Сорокин уже выступал за «Рубин»: с 2014 по 2020 год Егор провёл за казанский клуб 66 матчей, в которых забил семь мячей. Защитник также выступал за «Руан», «Тосно», казахстанский «Актобе», «Нефтехимик» и «Краснодар». В «Рубине» Сорокин будет выступать под 80-м номером.

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