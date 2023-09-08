Защитник Егор Сорокин перешёл из «Краснодара» в «Рубин»

«Егор Сорокин продолжит карьеру в “Рубине”.



“Краснодар” и “Рубин” согласовали все детали трансфера Егора Сорокина. Формальности между клубами урегулированы, игрок продолжит карьеру в Казани», — сообщила пресс-служба «быков».

27-летний центральный защитник Сорокин провёл за «Краснодар» 67 матчей и отдал три результативные передачи.

Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» в сентябре 2019 года, проведя первую половину сезона-2019/2020 в казанском клубе в аренде. За время выступления за «быков» защитник принял участие в 67 матчах и отметился тремя голевыми передачами.

В августе стало известно об отстранении Сорокина от тренировок с основной командой «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся.