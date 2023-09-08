Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции.
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции.
«Мне уже лучше. Вернусь ли к ближайшему матчу? Как врачи скажут», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
Ранее сегодня, 8 сентября, генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Юран перенёс операцию.
«Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает», — написал Мелик-Гусейнов.
В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в пятницу, 15 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.