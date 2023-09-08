Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Кипр
Шотландия
03
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Хорватия
Латвия
30
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Турция
Армения
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Словакия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
21
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Люксембург
Исландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Испания
17
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
3.09
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мне уже лучше. Вернусь ли к ближайшему матчу? Как врачи скажут», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Ранее сегодня, 8 сентября, генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Юран перенёс операцию.

«Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает», — написал Мелик-Гусейнов.

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в пятницу, 15 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Грузовик задавил юных велосипедисток под Санкт-Петербургом
Россиянку пустили на чемпионат мира, и она его выиграла!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь