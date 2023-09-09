«Я — “мясной” по профессии». Интервью легенды «Спартака»

— Как добрались сюда?

— На этот раз дорога была необычной. Я привык летать через Европу, но сейчас пришлось через Эфиопию. Тем не менее дорога была спокойной. Для меня всегда удовольствие приезжать в Россию.

— Сколько времени занял полет?

— Почти сутки, но это не самый долгий мой перелет. Когда я играл в Китае и Японии, там было подольше. Утомляют больше пересадки.

— Успели соскучиться по Москве?

— Я провел здесь счастливые годы своей карьеры. Сильно скучаю по России, мне не хватает Москвы.

— Когда узнали о матче в память об Илье Цымбаларе, сразу согласились приехать?

— Для меня это большая честь. Илья один из тех близких людей, которых я встретил в России. Долго не думал над предложением, сразу согласился приехать. Он навсегда останется моим другом. Жизнь, к сожалению, так устроена: он ушел раньше, чем другие. Однако есть люди, которые его помнят. У него остались сыновья, рад, что смогу с ними встретиться.

«Цымбаларь научил меня мату, в команде стоял ржач»

— Как вы стали друзьями с Ильей?

— Он был одним из тех, кто мне сильно помог по приезде в Москву. Всегда очень веселый, старался объединить коллектив, никогда не опускал руки. С такими людьми очень легко. Дружили мы не только на поле, но и за его пределами. Когда моя мама приезжала в Москву, он показывал ей город, водил нас по паркам, ресторанам. Илья также часто приезжал в гости.

— Были какие-то смешные ситуации, связанные с ним?

— Вспоминаю, как он научил меня матерным словам. Илья делал это как-то втихаря, не на публику. После того, как я произносил эти слова, в команде стоял ржач (улыбается). Когда наш доктор первый раз услышал от меня мат, он смеялся пять минут: «Откуда ты это узнал?». В устах иностранца эти слова, видимо, звучат как-то особенно заметно.

— Вас также часто замечали с семечками. Это тоже влияние Ильи?

— Нет, но мы любили их. Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду. Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем (смеется).

— Скидок не делали?

— Нет (улыбается).

— Илья также дал вам прозвище «Максимка». Знаете, откуда это имя?

— Не помню, был ли Илья первым, кто назвал меня «Максимкой». Но знаю, что это из фильма про маленького темнокожего мальчика, который служил на корабле.

— Смотрели этот фильм?

— Да, но это было давно. Не смогу вспомнить, что там было (улыбается).

«Промес — легенда “Спартака” наряду с Тихоновым и другими»

— С какими эмоциями вы приезжали в «Спартак» в 1997 году?

— Для меня это был серьезный вызов. В то время я не имел практически никакой информации о России, о местном чемпионате. Немного помогло то, что я поиграл в Португалии, но Россия — это другой мир. Поначалу было непросто, повезло еще, что приехал летом — погода была хорошая. До приезда вообще думал, что в России круглый год зима. Но меня очень тепло приняли, остается только поблагодарить всех, кто был рядом.

— Каково это — быть первым бразильцем в «Спартаке»?

— Я почувствовал всплеск интереса ко мне, потому что был одним из первых бразильцев во всем чемпионате. Бразильские спортивные журналисты и комментаторы постоянно звонили, писали мне. Спрашивали о России, о том, как я играю тут.

— С кем сейчас поддерживаете контакт из того «Спартака»?

— Переписываюсь со многими: Ананко, Аленичев, Тихонов, Титов, Юран, Хлестов, Ширко, Филимонов.

— А с Романцевым?

— С тех пор, как я уехал из России, мы с ним не встречались и не общались.

— Следите за нынешней командой?

— Да. В прошлом году игра «Спартака» мне нравилась больше. Абаскаль тогда только пришел, футбол был симпатичным. В этом году сезон начали неплохо, но потом сбавили. «Спартак» — это команда, которая должна выигрывать титулы. Сейчас только начало, надеюсь, потом наберут ход.

— Кого можете отметить?

— Из игроков мне нравится Промес. Он давно играет в «Спартаке», видно, что Квинси любит команду. Думаю, его уже можно назвать легендой клуба. Он в одном ряду с Тихоновым, Титовым и другими.

«“Спартак” всегда был именем для Бразилии»

— Следят ли за РПЛ в Бразилии?

— Не сказал бы, что сильно. Несколько лет назад внимания было больше. Сейчас больше смотрят в сторону Саудовской Аравии, куда перешел Неймар и другие.

— Из российских клубов знают больше про «Спартак» или «Зенит»?

— Сейчас более известен «Зенит», но не потому что он чемпион России, а из-за того, что там играет много бразильцев. Но «Спартак» всегда был именем для Бразилии и остается до сих пор.

— Некоторые болельщики называют санкт-петербургскую команду «Зенит Рио-де-Жанейро».

— Интересно! «Зенит» как раз покупает многих бразильцев, которые на виду. Сначала взяли Халка, потом Клаудиньо, Малкома, на какое-то время приезжал Юри Алберто. Поэтому и такой повышенный интерес к «Зениту».

— Как вы думаете, в этом году «Спартак» сможет взять трофей?

— Как болельщик верю в это. Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Многое зависит не только от футболистов, но и от менеджмента клуба. Необходимы хорошие приобретения, также важна адаптация игроков.

«Задумался бы о российском паспорте, если бы мне поступило такое предложение»

— В прошлом году вы приезжали в Москву на столетие клуба. Какие впечатления у вас остались?

— Мне всегда приятно прилетать в Москву, особенно если это связано со «Спартаком». Понимаю, что сейчас другие времена и «Спартак» не так высоко, как это было раньше. Я остаюсь страстным поклонником клуба, желаю ему только успехов и титулов. У меня даже есть друзья в Бразилии, которые болеют за «Спартак». Мы с ними обсуждаем новости команды и смотрим игры. В моих жилах течет красно-белая кровь, и она будет течь до конца жизни.

— Как дела с вашей мясной лавкой?

— Дело живет. Продолжаю там работать, этим я и живу. Я был «мясным» в «Спартаке» и сейчас занимаюсь мясом. Можно сказать, я спартаковец по профессии (улыбается).

— Не было желания открыть точку в Москве?

— Очень давно была такая идея, даже поступало предложение, но как-то не получилось.

— Вы много лет провели в России. Не задумывались ли о получении гражданства?

— Хорошо помню, как Тчуйсе собирался получать российское гражданство. Была поддержка со стороны Романцева и других, но всё закончилось тем, что он играл за сборную Камеруна. Я люблю Россию и задумался бы об этом, если бы мне поступило такое предложение. Но такого не было.

Блиц:

— Лучший партнер в «Спартаке»?

— Трудно назвать одного, скажу, что все. У меня отличные отношения с каждым.

— Самый яркий матч в составе «Спартака»?

— Все матчи в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

— Любимое русское блюдо?

— Пельмени.

— Романцев или Сколари?

— Романцев.

— Победа над «Арсеналом» или чемпионство со «Спартаком»?

— Чемпионство со «Спартаком».

— Россия или Бразилия?