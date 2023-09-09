«Дело только в деньгах». Ловчев — о легионерах РПЛ, получающих российское гражданство

«Легионеры, которые получают так охотно паспорта России, не питают невероятной любви к нашей стране. Все дело в деньгах. Руководствам клубов РПЛ просто выгодно, чтобы легионеры получали паспорта. Но в сборной мы не увидим никого из иностранцев. Никому это не нужно. Это история только про деньги», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.