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12:38 (мск), источник: Sport24

«Дело только в деньгах». Ловчев — о легионерах РПЛ, получающих российское гражданство

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением об иностранных футболистах в РПЛ, получающих российское гражданство.

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Источник: Sport24

«Легионеры, которые получают так охотно паспорта России, не питают невероятной любви к нашей стране. Все дело в деньгах. Руководствам клубов РПЛ просто выгодно, чтобы легионеры получали паспорта. Но в сборной мы не увидим никого из иностранцев. Никому это не нужно. Это история только про деньги», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Недавно российский паспорт получил форвард «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате.

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