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16:24 (мск), источник: ТАСС

Футболист Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает последующий выкуп французского нападающего петербургским клубом.

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Источник: ФК "Зенит"

ТАСС, 9 сентября. Французский нападающий Вильсон Изидор на правах аренды перешел из московского футбольного клуба «Локомотив» в петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Арендное соглашение действует до конца текущего сезона. Как отмечает пресс-служба «Локомотива», затем «Зенит» будет обязан выкупить игрока.

3 сентября пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.

Изидору 23 года, он выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До «Локомотива» нападающий выступал в командах «Монако», «Бастия-Борго» и «Стад Лаваль».

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