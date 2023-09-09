Футболист Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»

ТАСС, 9 сентября. Французский нападающий Вильсон Изидор на правах аренды перешел из московского футбольного клуба «Локомотив» в петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Арендное соглашение действует до конца текущего сезона. Как отмечает пресс-служба «Локомотива», затем «Зенит» будет обязан выкупить игрока.

3 сентября пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.