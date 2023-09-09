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17:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

«Авангард» обыграл «Барыс» в матче КХЛ.

Авангард
БарысПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). За «Барыс» забросил Нельсон Ножье (22-я минута). В составе хозяев отличились Игорь Гераськин (36-я минута), Либор Шулак (51), Владимир Ткачев (54) и Райан Спунер (60).

В следующем матче «Авангард» 11 сентября дома сыграет с хабаровским «Амуром», «Барыс» в этот же день на выезде встретится с московским «Динамо».

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Авангард
4:1
0:0, 1:1, 3:0
Барыс
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