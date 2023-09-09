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18:17 (мск), источник: ТАСС

Нагорных считает, что «Локомотив» не станет слабее после ухода футболиста Изидора

В субботу «Локомотив» сообщил о переходе Изидора в петербургский «Зенит» на правах аренды.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» имеет в своем составе сильных и мотивированных футболистов, команда не станет слабее после ухода французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В субботу «Локомотив» сообщил о переходе Изидора в петербургский «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в “Локомотиве” собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб, — сказал Нагорных. — Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду».

Изидору 23 года, он перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел шесть матчей в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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