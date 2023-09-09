Нагорных считает, что «Локомотив» не станет слабее после ухода футболиста Изидора

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» имеет в своем составе сильных и мотивированных футболистов, команда не станет слабее после ухода французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В субботу «Локомотив» сообщил о переходе Изидора в петербургский «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в “Локомотиве” собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб, — сказал Нагорных. — Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду».