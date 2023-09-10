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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Кажется, в Абаскаля в «Спартаке» больше не верит даже Зарема Салихова

Проследили за её цитатами.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Давайте признаемся честно: похоже, «Спартак» останется трёхтуровым чемпионом. Ведь именно тогда команда хлопнула «Рубин» и взлетела на первую строчку в таблице, а в телеграм-каналах назвали нового обладателя титула. Жаль, что золото и правда не вручают после третьего матча. Потому что дальше — сплошная катастрофа. Поражение от «Урала», «Зенита», «Краснодара», плюс ничья с «Ахматом». Чемпионские амбиции «Спартака», как и во многих предыдущих сезонах, рассыпаются уже на старте. А что делают в таком случае? Верно. Ищут виноватого. Похоже, главный антигерой выбран.

Знакомьтесь, если вдруг забыли — Гильермо Абаскаль, который продолжает уверенно двигаться по пути многих тренеров «Спартака»: сначала тебя окружают любовью, а потом смешивают с отвратительными ингредиентами. Чтобы оценить происходящее, достаточно сравнить три цитаты. Все — от Заремы Салиховой — а ведь именно при её участии Абаскаль оказался в клубе летом 2022 года. Тогда это был неожиданный выбор владельца клуба Федуна и его супруги, которые уже заканчивали управление «Спартаком». Тем не менее оставили в наследие своего тренера.

Источник: Чемпионат.com

Первое время Зарема восхищалась Абаскалем. Ещё в начале 2023 года бросила такую вот цитату для Metaratings: «Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растёт общее командное мастерство. Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания — этот “Спартак” Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре, сложно предугадать!».

Важно — к моменту этой цитаты Салихова уже несколько месяцев не имела никакого отношения к клубу. Но всё равно исключительно в превосходных тонах отзывалась о тренере, который зимой готовил команду к борьбе за чемпионство с «Зенитом». Весной не вышло. Но критики почти не было. Она началась только сейчас — после четырёх провальных туров. Вот две цитаты от Заремы — первая для «СЭ» (3 сентября), вторая для Metaratings (5 сентября).

«Не верю, что Абаскаля снимут в ближайшее время, потому что последние проигрыши — не только его вина. У менеджмента и у тренера параллельно росло чувство собственной важности, они его холили и лелеяли. Благодаря победам в 2022-м менеджмент поверил, что всё просто в футболе: надо лишь выписать бюджет на трансферы из Лукойла. Совершенно неверный подход, что Абаскаль — это курица, которая снесёт долгожданное золотое яйцо, вернее, золотые медали. Поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров», — слова от 3 сентября.

Зарема Салихова
супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

Окей, здесь она укалывает не только Абаскаля, скорее — менеджмент «Спартака». Но и тренеру достаётся. Особенно в части про закидоны. А теперь следующая — более важная.

«У команды всё нормально с желанием играть и самоотдачей. Мотивировать надо тренера к становлению стабилизации состава. Как? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке».

Зарема Салихова
супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

Эту цитату важно осмыслить в двух частях. Первая — «становление стабилизации состава». Да-да, это говорит человек, который полгода назад утверждал, что «Спартак» при Абаскале стал тактическим хамелеоном. И тогда ей это нравилось. Собственно, сейчас тренерский подход остался плюс-минус тем же с точки зрения ротации футболистов. Большинство не может объяснить, почему Абаскаль отправляет на скамейку Пруцева после удачного матча с «Динамо». Или не даёт шанса Хлусевичу после классного старта сезона, предпочитая Рябчука. Да, важно использовать новичков, но почему такая уверенность, что они сильнее тех, кто уже есть в составе?

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Нынешний хамелеон, видимо, не нравится Салиховой. Неудивительно. Ведь когда нет результата, критерии в оценке резко меняются. Похоже, Зареме больше не симпатичен Абаскаль ровно по тем же причинам, по которым понравился.

Важен и второй пункт цитаты. Он особенно забавный — Зарема упоминает Черчесова, которого ещё пару лет назад открыто ненавидела. Подписчики спрашивали, может ли тренер вернуться в «Спартак»? Ответ был категоричен — «только через мой труп». Может, и в этом плане Салихова изменила точку зрения? И уже не видит в Станиславе сплошное зло? Или считает, что так игроки испугаются его прихода?

Так или иначе, интересно наблюдать, как меняется фон настроения в красно-белой среде. Так можно ведь прийти и к тому, что именно Черчесов станет главным кандидатом на замену Абаскаля. Кандидатом от народа.

Дмитрий Зимин

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