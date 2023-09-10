«Локомотив» предложил € 2,5 млн за нападающего сборной Гаити

В текущем сезоне Пьерро провёл восемь матчей в квалификации Лиги чемпионов, в которых забил пять мячей и оформил одну голевую передачу. Также он участвовал в матче за Суперкубок Израиля. 28-летний нападающий вызывается в сборную Гаити.