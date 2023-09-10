Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Молдавия
01
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Черногория
Болгария
21
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Дания
01
Футбол. Сборные
19:00
Венгрия
Чехия
11
Футбол. Первая лига
18:00
Алания
Тюмень
11
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Динамо Мх
12
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Северная Ирландия
10
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
Родина
22
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
3.09
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:14 (мск), источник: Sport24

Ловчев: В обороне на «Спартак» больно смотреть. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

«Кто занимается подбором игроков в “Спартаке”? Кто тратил деньги на Дуарте, Маслова, Чернова и Рассказова, когда он еще был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду. Значит кто-то в клубе совершенно не понимает в футболе, если продолжает держать таких игроков.

В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков. Если это не поменяется, думать о каких-то высоких победах не придется", — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Красно-белые после 7 туров занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская спортсменка в платье с разрезами блеснула красотой на чужой свадьбе: «Модели Victoria's Secret отдыхают»
Красавица-модель похвасталась сделанной грудью и накаченными ягодицами: «Только давайте не будем обесценивать»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь