Ловчев: В обороне на «Спартак» больно смотреть. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков

«Кто занимается подбором игроков в “Спартаке”? Кто тратил деньги на Дуарте, Маслова, Чернова и Рассказова, когда он еще был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду. Значит кто-то в клубе совершенно не понимает в футболе, если продолжает держать таких игроков.

В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении. Есть большие вопросы к людям, которые занимаются подбором игроков. Если это не поменяется, думать о каких-то высоких победах не придется", — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.