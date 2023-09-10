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18:25 (мск), источник: Sport24

Тренер «Зенита» Тимощук объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Без источника

После 8 туров в таблице РПЛ лидирует «Краснодар» (17 очков), «Зенит» идет на 4-й строчке (14 баллов).

— В этом сезоне получится борьба за первое место? Самым вероятным вашим конкурентом пока выглядит «Краснодар».

— Да, и нам еще предстоит очная встреча. Пока быки не проигрывают. У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над «Спартаком». Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более, мы недавно оступились в матче с «Балтикой», и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией.

— Вы чувствуете, что соперники постоянно ждут от «Зенита» осечки?

— Конечно. Они радуются, когда мы теряем очки. Поэтому мы должны быть сильнее, устойчивее, чтобы не дать никому воспользоваться нашей осечкой.

— Вам хочется какой-то интриги? Чемпионства в борьбе? Или главное взять золотые медали как можно раньше?

— Мне хочется побеждать. Вы видите, что эмоции у ребят есть, и это самое главное. Мы находились в тяжелой ситуации в начале чемпионата. Отставание было достаточно большое. Но мы смогли в сложных матчах добиться побед и вернулись в чемпионскую гонку. Это говорит о характере и о том, что потенциал у команды высокий. Но нам есть куда расти в любом случае, — заявил Тимощук в интервью «Евро-Футбол.ру».

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде против казанского «Рубина» 17 сентября.

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