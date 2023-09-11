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11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Краснодара» уехал в Европу, «Зенит» укрепил нападение. Трансферы недели в РПЛ

А в команде Юрана сразу два новичка.

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Источник: Чемпионат.com

До закрытия трансферного окна в РПЛ осталось всего несколько дней — это произойдёт 14 сентября. На прошлой неделе состоялось несколько значимых сделок, о которых мы рассказываем в нашем материале.

Вильсон Изидор: «Локомотив» → «Зенит» (аренда за € 1,35 млн с обязательным выкупом)

Источник: ФК "Зенит"

Изидор сделал всё, чтобы уйти из «Локомотива». Сначала самовольно покинул Россию и укатил во Францию. Там он прошёл медосмотр для «Метца», однако «Локо» не устроила сумма компенсации. Сделка сорвалась, и клуб призвал игрока вернуться в Россию. Тот ответил отказом, что привело к большому скандалу. Правда, спустя всего несколько дней подсуетился «Зенит», и стороны относительно оперативно оформили сделку. Чемпион России предложил условия (платная аренда, обязательный выкуп), которые вполне устроили «Локомотив». В этом сезоне Изидор отыграл шесть матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Лукас Масоэро: «Пари НН» → «Университатя» (свободный агент)

Источник: ФК "Пари НН"

Масоэро покинул «Пари НН» ещё в конце августа, однако нашёл новый клуб только на прошлой неделе. Отъезд из России получился скандальным. По словам агента аргентинца, главный тренер команды Сергей Юран не видел игрока в составе. Если верить представителю футболиста, никаких конфликтов быть не могло, поскольку тренер никогда не разговаривал с Масоэро. В итоге стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, а Лукас перебрался в Румынию. Ближайшие два сезона защитник проведёт в футболке «Университати».

Мусса Сиссако: «Сочи» → «Моленбек» (аренда)

Источник: ФК "Моленбек"

Год назад «Сочи» выиграл борьбу за игрока сразу у двух английских клубов. По информации «Чемпионата», на Сиссако претендовали «Бёрнли» и «Сандерленд», но клуб РПЛ обставил и тех, и других. В прошлом сезоне Мусса отыграл 15 матчей, а в этом — ни одного. Дмитрий Хохлов не рассчитывал на игрока, поэтому тот искал себе новый клуб. Этот сезон Сиссако проведёт в Бельгии. Кстати, именно оттуда защитник приехал в Россию. До перехода в «Сочи» он играл за «Стандард», а теперь отправился за игровой практикой в «Моленбек».

Марк Мампасси: «Локомотив» → «Кортрейк» (аренда)

Источник: ФК "Кортрейк"

История Мампасси частично схожа с той, в которой оказался Сиссако. В этом сезоне Марк не провёл ни одной минуты в составе «Локомотива». Но это не единственное, что объединяет двух защитников. Как и Сиссако, Мампасси укатил в Бельгию, где сыграет на правах аренды. Правда, не в «Моленбеке», а в «Кортрейке». Это уже не первая аренда Мампасси — вторую половину прошлого сезона он провёл в турецком «Антальяспоре». Марк оказался в «Локо» в начале 2022 года и с того момента отыграл 21 матч.

Егор Сорокин: «Краснодар» → «Рубин» (свободный агент)

Источник: ФК "Рубин"

Последние четыре года карьеры Сорокина проходят исключительно в двух клубах. В 2019-м Егор перешёл из «Рубина» в «Краснодар», но отыграл ещё полгода в Казани на правах аренды. После этого Сорокин провёл несколько сезонов в составе «быков», а теперь вернулся в Казань. Нынешний сезон складывается для Егора непросто. В августе защитника отстранили от тренировок с основной командой из-за разногласий по действующему контракту. В итоге Сорокин отыграл всего три матча за «Краснодар-2», после чего стороны разорвали договор. По информации «Чемпионата», защитник отказался от части компенсации в связи с досрочным расторжением контракта.

Владислав Малькевич: БАТЭ → «Урал» (€ 200 тыс.)

Источник: ФК "БАТЭ"

За день до трансфера президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб ведёт переговоры сразу с двумя игроками БАТЭ — защитником Малькевичем и полузащитником Валерием Бочеровым. Босс российского клуба добавил, что один из этих футболистов должен перейти во время международной паузы. На следующий день «Урал» объявил о трансфере Малькевича. Правда, футболист пока не прилетел в Екатеринбург. Он сделает это после возвращения из сборной Беларуси, которая принимает участие в отборе Евро-2024. Кстати, Малькевич дебютировал в национальной команде летом 2022 года (на его счету уже 12 матчей). Любопытно, что в нынешнем сезоне Владислав поиграл в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» → «Арис» (аренда)

Источник: ФК "Арис"

Воспитанник «Краснодара» снова уехал в Европу. Ранее он играл в аренде в Турции («Гиресунспор») и Израиле («Хапоэль» из Беэр-Шевы), а теперь отправился в греческий «Арис» (не путать с кипрским). В этом сезоне Сулейманову доверили всего один матч в Кубке России и одну минуту в РПЛ. Маловато, не так ли? Смена клуба в такой ситуации — вполне логичное решение. Теперь Шапи сыграет в одном чемпионате с Магомедом Оздоевым, который ранее подписал контракт с ПАОКом. По словам агента, у игрока было несколько вариантов, но выбор пал на «Арис». Ключевыми факторами для принятия такого решения стали заинтересованность тренера и задачи клуба.

Николоз Кутателадзе: «Родез» → «Пари НН» (€ 20 тыс.)

Источник: ФК "Пари НН"

Грузинскому нападающему всего 22 года, но у него уже богатое резюме. Парень засветился в академиях «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ», а в России поиграл за вторую команду «Спартака». Прошлый сезон Кутателадзе провёл во французском клубе «Родез», который представляет второй дивизион. Правда, там у Николоза получилось не очень хорошо. Он отыграл семь матчей за вторую команду и забил один мяч. По словам игрока, он принял решение о переезде в Нижний Новгород вместе с отцом. Они посчитали, что это отличный вариант для развития карьеры. Ранее Кутателадзе никогда не выступал в РПЛ — у него есть опыт игры в Первой лиге и МФЛ.

Хуан Мануэль Боселли: «Жил Висенте» → «Пари НН» (€ 200 тыс.)

Источник: ФК "Пари НН"

В «Пари НН» стало на одного южноамериканского футболиста больше. Состав команды пополнил 23-летний фланговый нападающий Хуан Боселли, который до этого играл в чемпионате Португалии. В 2019 году парень стал бронзовым призёром Копа Америка в составе молодёжной сборной Уругвая. Боселли поиграл за несколько южноамериканских клубов, а в 2021-м переехал в Португалию. Сначала представлял «Тонделу» (27 матчей, восемь голов), а потом — «Жил Висенте» (36 матчей, три гола). Отец игрока подчеркнул, что их очень заинтересовал проект нижегородского клуба, и отметил высокий уровень организации.

Автор: Кирилл Закатченко

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