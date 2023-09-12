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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не уеду в Европу — стану Лоськовым нового времени и закончу в “Локо”. Откровенный Баринов

Капитан железнодорожников критикует молодёжь и защищает Дзюбу.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дмитрию Баринову вчера, 11 сентября, исполнилось только 27 лет, но представить «Локомотив» без него уже невозможно. Незадолго до своего дня рождения капитан «Локо» дал нам интервью в расположении сборной России, которая сегодня сыграет с Катаром. В этом интервью Баринов много рассуждает о футбольных ценностях, слегка критикует молодёжь, рассказывает, как на него повлияло отцовство, и многое другое.

― За два года без официальных матчей у тебя изменилось отношение к вызову в сборную?

― Нет. Единственное — всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы всё равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть — обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

― Вы не устали кататься по Азии, Африке?

― А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем. Да, в том же Таджикистане было тяжёлое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха.

― Ты смирился с мыслью, что в 2021 году, возможно, отыграл свой последний чемпионат Европы, а чемпионаты мира и вовсе пройдут мимо?

― Нет. Я верю, что сыграю. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест точно на этом не поставил. Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах нет ничего. Ну и Лига чемпионов ещё.

― На чём основывается твоя вера?

― На том, что всё, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны.

Почему «Локомотив» тяжело стартовал и за что Баринов уважает «Зенит»

― После мощной весны «Локомотив» многие называли претендентом на чемпионство, ставили вторым после «Зенита». Почему старт получился таким тяжёлым?

― До второго места два очка. Так что те, кто нас на второе место ставил, в футболе разбираются. Когда Галактионов пришёл, он встряхнул команду, мы на эмоциях попёрли, выдавали победу за победой. А сейчас, мне кажется, соперники нас изучили. Да, начало не лучшее. С «Сочи» вот сыграли организованно и собранно. С «Балтикой» первый тайм получился такой же, во втором — безобразие. Скорее всего, расслабились после 3:0 в перерыве, хотя в раздевалке тренер говорил, что мы ещё не победили. В этом и есть разница между европейскими клубами и нашими. Когда в Европе команда ведёт 3:0, ей хочется забить ещё, а мы успокаиваемся.

― Ты в курсе, что «Локомотив» в топе по допущенным ударам по своим воротам, моментам у своих ворот и другим оборонительным показателям?

― Да, нам показывают данные, я в курсе всего. Пока, к сожалению, вот так вот. Надеюсь, наши центральные защитники всё-таки будут нас защищать (улыбается). Хотя, конечно, вопросы ко всем. Защита начинается с нападающих. Сначала проходят их, потом нас, а дальше уже защитники. Думаю, Галактионов уделит чуть больше времени оборонительным действиям во время паузы.

Источник: РИА "Новости"

― У Слуцкого есть теория, что тебе не очень комфортно играть с молодыми центральными защитниками «Локо», потому что ты ещё не знаешь, чего от них ждать: то длинную передачу, то короткую. Есть такое?

― Не только мне, а всем, кто играет в центре поля. Такое присутствует, Викторович правильно подметил. Реально иногда не знаешь, чего ждать. Бывает, что открываешься под них, а они длинную дают. А при длинной передаче надо бежать на подбор, однако из-за того, что мы под защитников уже открылись, подбор проигрываем. Но ничего — ребята молодые, со временем всё устаканится.

― Ты веришь, что этот состав «Локомотива» способен за титул бороться?

― Нужно усиление — это 100%. А так, если боженька поможет — то способны. Хотя, конечно, можно и с 13 игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче. Однако всё равно, считаю, трансферы нужны. Но сейчас, видимо, ситуация, что мы не можем никого привезти.

― Кажется, сейчас лучший момент опередить «Зенит».

― Все говорят, что чемпионат просел, однако я так не считаю. В РПЛ сейчас нет проходной команды, которую ты обыграешь на одной ноге. Два-три года назад против некоторых клубов я понимал, что мы сейчас два-три гола засунем и спокойно выиграем. Сейчас же все бьются, плотность очень высокая. Все говорят про «Зенит», но с ним можно играть. Со всеми можно. «Краснодар» вот идёт без поражений, мы с ними на выезде сыграли же. Да, не очень хороший матч, но, если бы реализовали три-четыре контратаки в первом тайме, можно было и три очка увезти.

― А с «Крыльями»? Во время матча в Москве было ощущение, что вас давно так никто не переигрывал.

― На поле этого не чувствуешь. Да, у них было два-три момента, но в основном перекаты с одной стороны на другую. Согласен, что мы сыграли ужасный матч. Спасибо Косте Марадишвили, который нас спас. Характер имеем.

― Тебя не бесит «Зенит» постоянными чемпионствами?

― Спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением. Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев, тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа — они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают. Хотя, как мне кажется, сейчас иностранцам тяжело в РПЛ.

― Почему?

― У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, однако, когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел «Милан» — «Рома», где «Рома» играла вторым номером, а вратарь «Милана» пасы в центре поля раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову. Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже, чем в Италии.

― Ты был в шоке от результативности Тикнизяна?

― Конечно, не ожидал. Но Тики ― парень трудолюбивый. Разговаривает, конечно, много, однако свои обязательства выполняет. Наир ― большой молодец. Своей работой и трудом он так спрогрессировал, провёл такой отрезок.

Источник: Чемпионат.com

В чём для Баринова главные ценности «Локомотива» и что ему не нравится в нынешней молодёжи

― Ты — капитан. В этом сезоне у тебя уже были серьёзные разговоры с командой?

― Сейчас большинство ребят понимает, когда провели плохой матч. Индивидуально можно с кем-то поговорить, а чтобы пихать — такого не было.

― То есть тех, кому «до *****», не осталось?

― Уже нет (улыбается).

― Ты тогда говорил про легионеров?

― Да, конечно. Приведу пример. Выигрываем 1:0, ребята подустали, их меняют. Выходит человек, пытается на своей половине поля обыграть двух-трёх игроков, теряет мяч и встаёт. Ты ему говоришь раз, два — он не понимает. Поэтому я так и высказался. Зато какой шум подняли! Но по итогу-то я оказался прав.

― Ожидал, что Изидор вот так сбежит (разговор состоялся до перехода игрока в «Зенит». — Прим. «Чемпионата»)?

― Я знал, что он готовится к трансферу, но был уверен, что всё будет согласовано с клубом. Думаю, «Локомотив» разберётся.

― Ну это же по факту побег.

― Ну это его решение, значит, он хотел так уйти.

― А если он потом решит вернуться в «Локомотив», ты примешь его в команду как капитан?

― Думаю, это будет коллективное решение, а не только моё. Надо будет собрать пять-шесть игроков, чтобы понять, принимать его или нет.

― Тебе 27 лет, Антону Миранчуку ― 27. Возраст для футбола молодой, но ощущение, что вы в команде уже настолько давно, что стали «дедами». Ты как это ощущаешь?

― Мы храним ценности. Ты правильно сказал: мы уже всё видели, все трофеи в России выиграли. Однако иногда задумываешься и понимаешь, что нам по 26−27 лет. Но на нас ответственность, а ещё на Гиле, на Рифате. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой-то средней команде, а в топ-клубе, где есть все условия. Главное, чтобы они это понимали.

― А как ты бы описал главные ценности «Локомотива»?

― Для меня это дом. Для меня нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизове. Лучше базы, чем в Баковке, тоже не существует. К такому стремятся маленькие дети. Я тоже стремился и воплотил свою мечту.

― То есть фраза Джеррарда про «похороните меня на “Энфилде” она и про тебя, но только про Черкизово?

― С возрастом так уже не скажу. Жизнь же по-разному может сложиться.

― Современная молодёжь отличается от вас 10-летней давности?

― Очень сильно. Сейчас любой игрок в любом возрасте может тебе ответить. Если ты ему высказал за неточный пас или неправильное перестроение, то в ответ можешь услышать: «Занимайся своим делом».

― Это неправильно?

― Когда я был молодой, не мог позволить себе так отвечать. Когда начинал, в команде были Дима Тарасов, Алан Касаев, Виталик Денисов. Я приходил в раздевалку, брал бутсы и бежал сразу на поле, чтобы мне что-то не сказали или пинка не дали. А сейчас у молодёжи нет авторитетов. И ещё ― молодёжь очень обидчивая. Но это не только в «Локомотиве», а во всех командах. С кем бы я это ни обсуждал из игроков, все говорят одинаковые вещи.

Источник: Чемпионат.com

― Это вредит их будущему?

― Мы должны помогать. У меня недавно состоялся разговор с одним молодым игроком нашей команды. Он на поле иногда попадает в запару, как теряет мяч ― крыша едет. А я попросил: «Начни с простого, отдай парочку передач ближнему, а потом всё пойдёт по накатанной». Он послушался и совсем по-другому заиграл. Важно, чтобы парни понимали, что на тренировке и в игре надо отдаваться полностью, а потом уже можно заниматься чем угодно. А у них бывает, что немного «летают».

Отношение Баринова к немецкому руководству и пойдёт ли на шоу Дзюбы и Слуцкого

― Когда в прошлом сезоне «Локо» уходил на зимний перерыв в зоне стыков, ты допускал мысль, что можете вылететь?

― Нет, но понимал, что будет тяжело. Всё-таки потом классных игроков подписали. Я понимал, что с таким составом вылететь будет невозможно. Но осень 2022 года ― самое тяжёлое время за всю мою карьеру в «Локомотиве». Я уходил в отпуск с настроением, что этот отпуск не заслужил. Всё недовольство фанатов валилось на меня. Однако пришёл новый штаб, поменялось руководство ― произошла встрясочка.

― Галактионов после немцев ― небо и земля?

― Да. Интенсивность появилась, на зимних сборах заложили крутой фундамент. Я понимал, что это даст плоды. А когда ты уходишь с тренировки неуставшим и без болей, то это не тренировка.

Источник: Чемпионат.com

― Есть хоть что-то, за что ты можешь сказать спасибо немецкому руководству?

― За что? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо (улыбается). Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится.

― Без Дзюбы было бы сильно тяжелее?

― Конечно. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно ― особенно тем, кто моментами забивает на игру. Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жёстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать.

― Будучи капитаном, как ты относишься к тому, что после прихода Дзюбы вокруг «Локомотива» возрос негативный фон?

― Мне кажется, этот фон только вокруг Артёма. Ни на ком другом это не отражается, как и на «Локомотиве». Это вы, журналисты, любите раздувать, когда вам на вопросы не отвечают. Мне тоже они не все нравятся, кстати.

― Ну ты же не предлагаешь телефон в одно место засунуть.

― Могу, просто сдерживаюсь, ха-ха.

― Ты обсуждал с Дзюбой фразу Слуцкого, сказанную им в их шоу, про то, что ты «туповат»?

― Не особо. Просто спросил: «Вы чего, обалдели»? (Смеётся.) Артём сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь.

― Шоу смотришь?

― Некоторые выпуски, с Димкой Тарасовым вот смотрел.

― Как тебе такой юмор?

― Нормально, посмеяться можно.

― Если позовут, пойдёшь?

― Нет, не моё. Думаю, они меня «задушат» вдвоём.

О мечте уехать в Европу и том, как на Баринова повлияло рождение сына

― Ты говорил, что Галактионов бывает жёстким. Когда был самый жёсткий разнос?

― За семь туров этого сезона уже пару раз было. У него всё на эмоциях. А чтобы прям самый жёсткий ― не назову.

― А за карьеру?

― От Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили. Ну и Палыч любил разносить.

Источник: Чемпионат.com

― Тарасов, кстати, рассказывал, как перед финалом Кубка Сёмин сказал ему: «Ты говно, но я ставлю тебя в старт». У тебя похожее было?

― С Палычем. Я не играл пять-шесть матчей, а здесь выпал шанс перед «Зенитом», потому что кто-то жёлтую схватил. И он на установке перед матчем как закричит: «Вот, Баринов, это твой шанс. Воспользуйся!» Мы тогда проиграли, но я в той игре забил. После неё Палыч стал ко мне лучше относиться.

― Магкеев говорил, что в «Локомотиве» есть психолог. Ты ходил хоть раз?

― Нет, к нему пускай Магкеев ходит, правда, ему пока не помогает, ха. Хотя психолог меня всё зовёт-зовёт, говорит: «Ну ты приходи, хотя бы пообщаемся». Я ей ответил: «Если когда-то мне понадобится, я приду». А так ― не хожу.

― Почему?

― А зачем? Я привык сам справляться.

― Летом ты продлил контракт. У тебя всё ещё остались мысли о Европе?

― Да.

― Но ведь с каждым годом мечта становится всё дальше и дальше?

― Почему? Кузяев ― тебе пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу с возрастом.

― Кузяев уехал в команду-аутсайдер. Ты говорил, что не пойдёшь в европейскую команду, которая будет бороться за выживание. Мнение поменялось?

― А откуда ты знаешь, что «Гавр» будет бороться за выживание, они же только вышли. Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду.

― Ситуацию с «Бешикташем» отпустил?

― Давно уже. Да, был тяжёлый период, потому что мы тогда плохо играли, надо было всё взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы всё всех устроило по условиям, я бы с удовольствием перешёл. Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Спокойно к этому отношусь, однако цель поиграть в Европе остаётся.

― Если не поиграешь, будешь считать карьеру неполноценной?

― Не буду. Если в ближайшие пару лет не уеду в Европу, то тогда стану Дмитрием Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры, закончу здесь.

― По еврокубкам сильно скучаешь?

― Нереально, очень не хватает, как и фанатов. Вот в Кубке, когда сейчас фанаты приходят, кричат ― мурашки по коже. А потом ― бац, пять тысяч на стадионе. Никто не кричит, ничего ― я каждый разговор на трибуне слышу. Мне очень не хватает фанатов, полных трибун, файеров. Ну это же кайф! В такой атмосфере ты побежишь за мячом, даже если у тебя нога отказала. Но с этой ситуацией ничего не сделаешь,.

― Какой у тебя любимый еврокубковый матч?

― В Леверкузене, когда я «Байеру» забил. И ещё с «Ювентусом» на выезде, когда нас Дибала в концовке похоронил. Атмосфера на стадионе была нереальная, приехали две тысячи наших фанатов. Тот матч, о котором можно будет сыну рассказать.

Источник: Чемпионат.com

― Кстати, как тебя изменило отцовство?

― Стал замечать, что стал ответственнее, ухаживаю за сыном постоянно. Когда уезжаю на заезд на матч, жену всегда прошу скидывать мне видео. Уже привязанность появилась, лучшее событие в жизни. Но сна, конечно, поменьше стало.

― На чём основываются принципы воспитания от Дмитрия Баринова?

― Зависит от того, какой он выберет путь. Давить я точно не буду. Я ему помогу во всём. Настаивать, например, на том, чтобы он стал футболистом, не буду. Конечно, когда он начнёт ходить, я ему всегда буду мячик кидать. Если полюбит это и решит, что хочет быть лучше, чем его отец, то я ему всячески в этом помогу. Что касается принципов, то буду говорить ему быть честным, порядочным и добрым. Но добрым не для всех надо быть, а только для тех, кто к тебе с добротой относится. Хочется, чтобы говорили про него хорошие вещи. Хотя в нашей стране могут вообще не говорить хорошее, ха-ха.

Источник: Чемпионат.com

― Как у тебя изменился взгляд на мир за последние полтора года?

― У меня есть мнение, которое оставлю при себе. Для меня главное, что у меня появился сын, семья. С семьёй всегда легче.

― Для чего нам даются такие периоды в жизни?

― Чтобы пройти этот путь с высоко поднятой головой и стать ещё лучше, чем мы были.

― Как должны пройти ближайшие годы карьеры, чтобы ты сказал себе, что доволен?

― Выиграть трофей с «Локомотивом», поиграть в Лиге чемпионов и сыграть со сборной на официальном турнире. Тогда буду доволен.

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