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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:32 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Кто из новичков РПЛ уже оправдывает свой трансфер. Удачные покупки есть и у топ-клубов, и у дебютантов элиты

Лучшие новички по статистике первых семи туров чемпионата.

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Источник: РИА "Новости"

Летнее трансферное окно в России закрывается только 14 сентября, так что в командах РПЛ еще должны появиться новые игроки, подписанные «на флажке». О том, насколько успешной получилась селекционная кампания для каждого клуба, можно будить судить, наверное, не раньше зимы. Но некоторые новички уже проявили себя, принесли большую пользу в первых семи турах российского чемпионата. Рассказываем о лучших по разным статистическим показателям.

Бонгонда забил в «Спартаке» столько же, сколько за весь сезон в Испании

Сразу несколько новичков входят в топ-10 (делят восьмое место) в списке самых результативных игроков РПЛ по системе «гол плюс пас». Вингер «Спартака» Тео Бонгонда набрал 3+1: забивал мячи в ворота «Балтики», «Рубина» и «Урала», сделал голевую передачу в матче «Оренбургом». Тео очень ярко стартовал в чемпионате России: все эти результативные действия он совершил в первых четырех турах. Потом, как и команда в целом, немного сбавил обороты.

Бонгонда на сегодняшний день — второй по стоимости летний новичок РПЛ. «Спартак» выкупил его у испанского «Кадиса» за 7 млн евро (по данным Transfermarkt). Большую сумму заплатил только «Зенит» за сербского защитника Страхиню Эраковича — 8 млн евро. Кажется, с бельгийцем, выступающим за сборную ДР Конго, московский клуб точно не ошибся. С учетом Кубка России у Тео уже четыре гола за «Спартак». Интересно, что за весь прошлый сезон в Испании Тео тоже забил четыре мяча.

По данным статистического сайта Whoscored.com, Бонгонда — лидер по дриблингу среди всех летних новичков РПЛ. Тео сделал 20 попыток обыгрыша. Правда, успешными оказались только восемь из них (то есть 40%). Кроме того, вингер «Спартака» делит первое место среди новичков с нападающим «Урала» Гильерме Шеттине по количеству ударов в створ ворот — пять. Всего же Тео пробил по воротам 13 раз.

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов высоко оценил бельгийца. «Считаю, Бонгонда подходит “Спартаку” — левая нога, нестандартный, быстрый, может обыграть, подходит под схему 4−3−3, с ударом и передачей, плюс забивать стал с первых матчей».

Между тем, Тео продолжил свою результативную серию и в национальной команде. 9 сентября Бонгонда забил победный мяч в матче сборной ДР Конго с Суданом (2:0). Благодаря голу вингера «Спартака» конголезцы решили задачу — завоевали путевку в финальную стадию Кубка Африки, который состоится в январе-феврале будущего года в Кот-д’Ивуаре.

Мартин Крамарич | Источник: РИА "Новости"

Четыре балла по системе «гол плюс пас» набрал в РПЛ и форвард «Сочи» Мартин Крамарич. 25-летний словенец забил «Балтике» в своей дебютной игре в чемпионате России, а лучшим для новичка южан стал домашний матч 5-го тура с «Ростовом». Крамарич оформил дубль в ворота команды Валерия Карпина и отдал голевую передачу.

«Сочи» подписал Мартина бесплатно. У форварда завершился контракт со словенским «Браво», и он получил статус свободного агента. Судя по словам Крамарича, для него «Сочи» — трамплин в топ-клуб РПЛ.

«Мог бы представить себя в “Спартаке”, “Зените” или ЦСКА? Конечно. Мне надо немного адаптироваться, и в будущем это станет возможным. Больше всего хотел бы играть в “Зените”. Это самый большой клуб в России», — признался словенец.

Мирлинд Даку | Источник: РИА "Новости"

Несмотря на результативность Крамарича и Бонгонда, лидер среди новичков по количеству ударов по воротам не кто-то из этого дуэта, а нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанец пробил 16 раз за семь матчей. Он забил «Локомотиву» и «Динамо», кроме того, сделал голевую передачу в игре с «Локомотивом».

Мощный центрфорвард перешел в «Рубин» из хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды за словенскую «Муру», став автором 22 голов. В чемпионате России уровень футбола повыше, забивать сложнее, тем не менее Мирлинд неплохо адаптировался в команде Рашида Рахимова.

Появлялась информация, что у главного тренера «Рубина» был конфликт с бывшим спортивным директором клуба Эдуардом Сафоновым из-за подписания Даку. Однако Рахимов сумел заполучить нападающего, которого хотел видеть в команде. Судя по всему, не зря настаивал на трансфере. Мирлинд заработал приглашение в сборную Албании, дебютировал на прошлой неделе в матчах квалификации Евро-2024 с Чехией (1:1) и Польшей (2:0). Забил первый гол за национальную команду в ворота поляков всего через минуту после своего выхода на замену.

Работавший в Словении экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук считает подписание Даку сильным трансферным ходом казанского клуба.

«В лице Даку “Рубин” приобрел очень качественного нападающего… Когда мне звонили и интересовались игроками из словенского чемпионата, в числе прочих я называл фамилию Даку. Этот игрок способен самостоятельно решать судьбу эпизода», — объяснял Пилипчук.

Угочукву Иву | Источник: РИА "Новости"

Парадоксы РПЛ: опорник с дриблингом и отбирающий мячи хавбек-созидатель

Еще один эффективно сработавший трансфер «Рубина» — покупка Угочукву Иву. Будучи опорным полузащитником, 23-летний легионер, неожиданно оказался в лидерах среди новичков РПЛ по одному из атакующих показателей. Если Бонгонда чаще остальных идет в дриблинг, то у Иву больше всего успешных обводок — 10 из 15.

Казанский клуб выкупил Иву у чемпиона Армении «Урарту» за 600 000 евро. Угочукву — нигериец, но после пяти лет жизни в Армении согласился выступать за национальную команду этой страны и стал основным в сборной. «Иву сильный и перспективный игрок. Он усилит команду “Рубин”. Для него это шаг вперед в развитии», — говорил тренер «Урарту» Дмитрий Гунько. Пока выступления Угочукву в РПЛ подтверждают слова российского специалиста.

Роберто Фернандес | Источник: РИА "Новости"

Роберто Фернандес из «Балтики» на первом месте среди новичков по количеству передач под удар (11) и заработанных на себе фолов (16). Игрок сборной Боливии, которого калининградский клуб арендовал у «Боливара» с правом выкупа, закрывает весь левый фланг в тактической схеме 3−5−2. Футболистов этой роли принято называть латералями или вингбеками. Фернандес — важная фигура в команде Сергея Игнашевича с точки зрения развития атак. Он и в «Боливаре» выделялся умением поддерживать наступление: в прошлом сезоне отдал девять голевых передач в 23 матчах.

Фернандес в каком-то смысле уникальный легионер для РПЛ. Как правило, иностранцы едут в Россию с целью заработать, а вот боливиец, по словам генерального директора «Балтики» Кирилла Волженкина, согласился перейти в калининградский клуб с понижением зарплаты. Его главная цель — показать себя в Европе.

Впрочем, пока у Фернандеса не все гладко в «Балтике». Если в атакующих действиях он эффективен, то в обороне недостаточно надежен. Роберто совершил уже несколько результативных ошибок, в том числе в последних матчах РПЛ. В игре с «Крыльями Советов» (1:2) он потерял мяч и проиграл единоборство Никите Салтыкову в эпизоде с первым забитым мячом самарцев. Во встрече с «Локомотивом» (2:3) голы Артема Дзюбы и Дмитрия Баринова случились благодаря тому, что Сергей Пиняев обыгрывал Фернандеса один в один в штрафной и отдавал голевые передачи. Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич признал на послематчевой пресс-конференции: «Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня».

Никита Моцпан | Источник: РИА "Новости"

Достаточно хорошее впечатление оставляет и молдавский новичок «Факела» Никита Моцпан. Этот 22-летний атакующий полузащитник выделяется по статистике заработанных на себе фолов (15), дриблинга (11) и ударов по воротам (девять, в створ — четыре). Но самое удивительное, что именно Моцпан — лучший из новичков РПЛ по количеству отборов мяча (13). Следовательно, это игрок, заточенный не только на созидание.

Воронежский клуб выкупил Никиту у молдавского клуба «Бэльц» за 150 000 евро. Моцпан — основной игрок своей национальной команды, которая стала одной из команд-сенсаций отборочного цикла Евро-2024. Сборная Молдавии имеет одинаковое количество очков с Чехией и опережает на два балла Польшу.

«Факел», как правило, играет «вторым номером» (всего 42,4% владения в среднем за матч — один из худших показателей в РПЛ), поэтому стиль воронежцев вынуждает Моцпана и его партнеров по команде тратить много времени на отбор. Вообще футболисты команд, играющих «без мяча», идут в лидерах по оборонительным действиям. Так, защитник «Балтики» Александр Жиров совершил наибольшее количество перехватов среди новичков РПЛ (9), а у защитника «Рубина» Игора Вуячича больше всего выносов мяча из штрафной (32) и заблокированных ударов (6).

Марио Фернандес | Источник: РИА "Новости"

В лидерах по статистике нет новичков самого богатого российского клуба «Зенита», но нужно учесть, что, например, Эракович и Марио Фернандес присоединились к петербургскому клубу по ходу чемпионата и играли не с первого тура. Тем не менее Страхиня уже лидирует в «Зените» по количеству выносов мяча из штрафной (21) и находится в тройке лучших по точным длинным передачам (25) и выигранных верховым единоборствам (7). А Фернандес — первый в составе «Зенита» по выигранной борьбе наверху (14).

Перед трансфером Марио в петербургский клуб писали о проблемах с его физическим состоянием — лишним весом, мышечным тонусом, последствием травмы. Но экс-защитник сборной России доказывает, что все еще способен играть на высоком уровне. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который хотел видеть Фернандеса в команде, когда армейцы вели переговоры о возвращении бразильца, признал после матча 7-го тура с «Зенитом»:

«Он уже одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, но так сложилось. Он показывает определенный уровень, думаю, достаточно неплохой. Оказалось, что у него остался порох в пороховницах».

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