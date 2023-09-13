«Говорят, я не уехал в Европу, так как посредственный, испугался. Всем отвечаю: “Да!”» Интервью Акинфеева

Мы всеми интересуемся, но никого не покупаем

«В прошлом сезоне мы выиграли Кубок, заняли второе место в чемпионате. Наверное, это был максимальный для нас результат. Сейчас сложно оценить силу ЦСКА — мы сыграли всего семь туров. Нет пока той яркости и стабильности, которые были в прошлом году. Нет еще баланса. Потихоньку подъезжают новички. За трансферными новостями в режиме онлайн я, конечно, не слежу, потому что наш клуб уже приучил нас к тому, что мы всеми интересуемся, но никого не покупаем (улыбается). Сейчас отстаем от “Краснодара” на 6 очков, впереди неуступчивые “Крылья”, играющая команда. Сложно сейчас загадывать. Нужно плясать от себя. Хочется просто видеть стабильность в команде — в игре и результате.



К хорошему привыкаешь быстро. ЦСКА в свое время приучил болельщиков только к победам, брал трофей за трофеем. Я сейчас единственный человек в команде, который привык к постоянным победам. Когда занимаем 5−6-е места, меня такая злость берет… Задаю себе вопрос: почему опять так?! Начинаешь копаться».

О последнем матче с «Зенитом»

«Эмоции переполняли в концовке, пропущенный гол, потасовка эта… Смешались в кучу кони, люди. Потом я пересмотрел все эти эпизоды — и с угловым, и с судьей на линии. Понятно, обидно, что один сюда показывает, другой — туда… Но по факту главный судья был прав — гол чистый. Ты можешь злиться только на себя. Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать. Не можешь же все время говорить, что ты в порядке.



Заснул в тот вечер не сразу. Приехал домой в не самом хорошем настроении. Но дети еще не спали, и я им не хотел показывать какой-то негатив. Успели немного с ними поиграть, и где-то часа в три ночи я уснул».

Если не продлю контракт с ЦСКА, поеду в Саудовскую Аравию

«Почему меня должны посещать мысли о завершении карьеры, если здоровье позволяет пока играть? Конечно, что-то беспокоит — колено, спина. Но это и понятно: когда ты падаешь с пяти лет, это все не проходит даром, организм не железный. Когда пойму на 100 процентов, что больше не хочу и не готов, то сам скажу: хорош! Контракт с ЦСКА до лета, а там видно будет. А если не предложат новый контракт, в Саудовскую Аравию поеду (улыбается). Я же в одном из последних интервью ответил на вопрос, где закончу. В Сочи (смеется)».

Хочу пожелать каждому пройти такой же путь

«Жалею ли я, что не поиграл в Европе? Да это все мысли и слова людей, которые что-то додумывают за тебя. Считаю, что глобально я ни о чем не должен жалеть. Конечно, были какие-то моменты и в играх, и в жизни. Но вот уехать за бугор… Это никогда в жизни для меня не было приоритетом. Кто-то говорит, что я посредственный, испугался, никому там не нужен и все такое. Отвечаю: “Да!” Всем в таком случае говорю: вы на 100 процентов правы. Я никогда не вступаю в полемику и не хочу думать за кого-то. Если есть у человека какая-то проблема и он обращается за советом, конечно, я стараюсь помочь. Всего остального для меня не существует.



Ни об одной минуте своей футбольной карьеры, которая началась с пяти лет, я не жалею. Это мой путь, я его выбрал. Вот никогда в жизни такого раньше не говорил, но хочу пожелать каждому пройти такой путь, как я».

Я не король пенальти

«Я не король серии пенальти. Проиграл в своей карьере две — Хорватии на чемпионате мира и “Зениту” в матче за Суперкубок. Может быть, в меня сейчас критические стрелы полетят, но если отматывать назад, я бы переиграл серию с “Зенитом”. Это все-таки трофей. Если бы я сейчас выступал за сборную России, то назвал матч с хорватами. Хотя там была уже Англия в полуфинале. Если быть объективным, стоит признать, что чемпионами мира мы бы не стали. А тут в поединке с “Зенитом” на кону уже стоял трофей. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном ЦСКА, бороться за титулы. Я начинал свою карьеру в реально сильной команде, которая, наверное, тогда входила в десятку в Европе, привык к победам. Первое чемпионство, Кубок, Суперкубок, Кубок УЕФА… Всегда трудно падать сверху вниз. Для меня футбол — это не популярность, не деньги, а именно трофеи. Тогда тебя запомнят победителем».

«Если говорить о пенальти, я, кстати, особо не изучаю, кто куда будет бить. Принципиально этого не делаю. Мне самому хочется играть. Ты же делаешь свою работу. Делай свое дело. Может быть, я древний (улыбается). Ориентируюсь по разбегу. Тем более как наши команды бьют пенальти — можно подсказки не писать. Все в один и тот же угол (улыбается)».

Самое убогое — когда тебя начинают жалеть

«Стал ли я более открытым человеком? Меня считали закрытым? Ну, что значит “закрытый”? Я же раньше играл и за сборную, и за ЦСКА. Не мог себе позволить никакого отдыха. Я получил две серьезные травмы, из-за которых не мог поехать в декабре в отпуск, в теплые края, на море. Все время сидел в тренажерном зале, закачивал эту ногу. Потом через два года — второе повреждение. И все это в один клубок: игры, травмы, игры, травмы. Конечно, я в таком режиме буду закрытым. Не хочу кому-то рассказывать о своих проблемах, чтобы люди меня жалели. Это самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть. Меня это просто разрывает изнутри! Ну зачем мне надо, чтобы кто-то жалел? Кому-то что-то рассказывать, плакаться… Я сам должен пройти все эти испытания, которые мне послал Бог. Кто-то говорит, что Акинфеев закрытый, злобный. Да пожалуйста.



Вот приезжаем играть в регион, и слышишь столько негатива с трибун. Старый, пенсионер, уходи… Ростов — это вообще отдельная история. Раньше я всегда выходил после игр, расписывался, фотографировался. Но теперь не выхожу из-за всей этой публики, когда тебя постоянно оскорбляет. А страдают нормальные болельщики. Один человек из Ростова уже 15 лет кричит: “Акинфеев — мертвый”! Я не понимаю, как русский человек может унижать русского. Ну пришел ты на футбол, насладился игрой, похлопал и ушел. Мы же не кричим в кино или в театре: этот актер — …».

Икер Касильяс | Источник: Спорт-Экспресс

Лучшие вратари? Касильяс, Буффон, Облак

«Сейчас я уже не собираю вратарские свитера. Поменялся с теми, с кем хотел, мне больше не надо. Есть две майки Касильяса — сборной Испании и “Реала”. Футболку “Реала” он мне даже подписал, я ее никогда не вывешиваю. Она, наверное, самая ценная. Есть свитера Буффона, Чеха. Каньисареса — легенды той “Валенсии”. Один из моих любимых голкиперов нулевых. Есть майка Руя Патрисиу, когда он только начинал играть за сборную Португалии под 12-м номером. Свитер Сергея Ивановича Овчинникова у меня в бане висит по центру.



Тройка лучших голкиперов лично для меня? Не буду расставлять по местам. Назову Касильяса, Буффона и… Наверное, если брать последние лет 10, то выберу Яна Облака. Стабильность, харизма, надежность».

Когда иду на массаж, жена записывает меня как «Игорь Герун»

«Я три тысячи раз говорил, что не люблю свою популярность. Выйти на улицу, в парк, в центр Москвы ты реально не можешь, физически не пройдешь даже 100 метров, потому что все тебя узнают. В магазин, конечно, идешь в очках, но это тоже не всегда помогает. Понятно, что многим хочется прикоснуться к тому, кого они видят по телевизору, но мне не хватает приватности. Иногда даже, признаюсь, берет злоба, так как просто хочется выдохнуть!



Мне всегда хотелось спокойно ходить по центру Москвы, наслаждаться видами. Этого у меня нет. А после чемпионата мира внимание со стороны резко увеличилось. И порой думал, что это какой-то ад уже. Хотя и кажусь на экране человеком злым, агрессивным, на самом деле я добрый. И мне не хочется включать агрессию, когда мне надоедают. К слову, когда я иду на массаж, меня жена записывает как “Игорь Герун”. Это спасает (улыбается)».

Встаю в 5.45