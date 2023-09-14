Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Челябинск
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Футбол. Премьер-лига
15.09
Динамо
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15.09
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
15.09
Райо Вальекано
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.09
ПСЖ
Ницца
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
3.09
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:58 (мск), источник: Sport24

Легионер ЦСКА не вернется в Россию, ветеран «ПСЖ» уехал в Катар на заработки. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Динамо
ЦСКА
Рубин
Пари Нижний Новгород
Алания
ПСЖ
ИнтерПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

«Динамо» вот-вот подпишет Бителло — он уже в Москве

Источник: Reuters

По информации Sport24, полузащитник «Гремио» Бительо прибыл в Москву.

Бразильский футболист прилетел в столицу России для завершения перехода в «Динамо».

Как сообщалось ранее, контракт 23-летнего Бительо с бело-голубыми будет рассчитан на 4 года.

В составе «Гремио» Бительо провел 92 матча, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

В активе будущего новичка «Динамо» один матч за олимпийскую сборную Бразилии.

Стало известно, где продолжит карьеру форвард ЦСКА Гайч

Источник: Reuters

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в «Ризеспор» на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, турецкий клуб полностью покроет зарплату аргентинского игрока.

Как пишет в своем телеграм-канале журналист Фабио Алейшо, в ближайшие несколько часов Гайч должен отправиться в Турцию.

В прошлом сезоне 24-летний Гаич выступал на правах аренды за «Верону».

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон еще может перейти в ЦСКА

Источник: Reuters

Как стало известно Sport24, защитник «Сан-Паулу» Веллингтон все еще может перейти в московский ЦСКА.

«Вероятность перехода в ЦСКА действительно существует», — подтвердил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

22-летний бразилец выступает на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне на счету Веллингтона 19 матчей и две голевые передачи.

Напомним, летнее трансферное окно в России закроется 14 сентября.

«Рубин» купит бывшего футболиста «Бордо»

Источник: AFP 2023

По информации Sport24, центральный полузащитник Валентин Вада станет игроком «Рубина». Стороны уже договорились о переходе.

Последним клубом футболиста была «Сарагоса», которую он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 38 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В свое время Вада выступал за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альмерию».

Кротов перешел в «Аланию»

Источник: ФК "Алания"

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешел в «Аланию» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до зимнего перерыва.

30-летний форвард является воспитанником астраханского футбола. Выступал за молодежные клубы московского «Динамо». Первый профессиональный контракт подписал с «Волгарем» в 2011 году.

Что в мире

Верратти в «Аль-Араби» — теперь официально

Источник: AP 2023

Центральный полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал игроком «Аль-Араби», сообщается в соцсетях катарского клуба.

Стороны заключили контракт на три года. По данным инсайдеров, сумма сделки составила €45 млн.

Верратти является воспитанником «Пескары». С 2012 года он выступал за «ПСЖ». В составе команды он стал 9-кратным чемпионом Франции.

30-летний футболист является чемпионом Европы-2020 в составе сборной Италии.

Легенда «Интера» Ханданович завершит карьеру

Источник: AP 2023

Бывший капитан «Интера» Самир Ханданович намерен завершить карьеру и вернуться в миланский клуб в новой роли, сообщает Il Giornale. Эта роль будет включать в себя тщательный мониторинг вратарей «Интера» и потенциальных целей клуба, а также использование своего опыта для оказания помощи и советов нынешним игрокам команды.

39-летний голкипер покинул нерадзурри по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. По слухам, словенец рассматривал варианты игры в другом клубе, но не получил подходящего предложения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка русского футболиста снялась в откровенной фотосессии. Он ее боготворит: «Она готовит, читает, развивается»
«Тебе о такой только мечтать». Русская красавица-акробатка, которую предавали так, что она не смогла простить
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь