Легионер ЦСКА не вернется в Россию, ветеран «ПСЖ» уехал в Катар на заработки. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Динамо» вот-вот подпишет Бителло — он уже в Москве

По информации Sport24, полузащитник «Гремио» Бительо прибыл в Москву.

Бразильский футболист прилетел в столицу России для завершения перехода в «Динамо».

Как сообщалось ранее, контракт 23-летнего Бительо с бело-голубыми будет рассчитан на 4 года.

В составе «Гремио» Бительо провел 92 матча, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

В активе будущего новичка «Динамо» один матч за олимпийскую сборную Бразилии.

Стало известно, где продолжит карьеру форвард ЦСКА Гайч

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в «Ризеспор» на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, турецкий клуб полностью покроет зарплату аргентинского игрока.

Как пишет в своем телеграм-канале журналист Фабио Алейшо, в ближайшие несколько часов Гайч должен отправиться в Турцию.

В прошлом сезоне 24-летний Гаич выступал на правах аренды за «Верону».

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон еще может перейти в ЦСКА

Как стало известно Sport24, защитник «Сан-Паулу» Веллингтон все еще может перейти в московский ЦСКА.

«Вероятность перехода в ЦСКА действительно существует», — подтвердил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

22-летний бразилец выступает на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне на счету Веллингтона 19 матчей и две голевые передачи.

Напомним, летнее трансферное окно в России закроется 14 сентября.

«Рубин» купит бывшего футболиста «Бордо»

По информации Sport24, центральный полузащитник Валентин Вада станет игроком «Рубина». Стороны уже договорились о переходе.

Последним клубом футболиста была «Сарагоса», которую он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 38 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В свое время Вада выступал за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альмерию».

Кротов перешел в «Аланию»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешел в «Аланию» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до зимнего перерыва.

30-летний форвард является воспитанником астраханского футбола. Выступал за молодежные клубы московского «Динамо». Первый профессиональный контракт подписал с «Волгарем» в 2011 году.

Что в мире

Верратти в «Аль-Араби» — теперь официально

Центральный полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал игроком «Аль-Араби», сообщается в соцсетях катарского клуба.

Стороны заключили контракт на три года. По данным инсайдеров, сумма сделки составила €45 млн.

Верратти является воспитанником «Пескары». С 2012 года он выступал за «ПСЖ». В составе команды он стал 9-кратным чемпионом Франции.

30-летний футболист является чемпионом Европы-2020 в составе сборной Италии.

Легенда «Интера» Ханданович завершит карьеру

Бывший капитан «Интера» Самир Ханданович намерен завершить карьеру и вернуться в миланский клуб в новой роли, сообщает Il Giornale. Эта роль будет включать в себя тщательный мониторинг вратарей «Интера» и потенциальных целей клуба, а также использование своего опыта для оказания помощи и советов нынешним игрокам команды.