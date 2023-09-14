Что случилось в РПЛ, пока играли сборные? 7 важных событий

Чемпионаты многих стран приостановились почти на две недели. В эту паузу играли сборные — масса всего произошло в отборе к Евро-2024. А в этой статье мы отобрали ключевые события, связанные с командами РПЛ, за вышеуказанный период.

1. «Факел» уволил Евсеева и нанял нового тренера

После семи туров «Факел» находился на предпоследнем месте с четырьмя очками. Спустя три дня после поражения от «Крыльев Советов» (0:3) был уволен главный тренер. Вадим Евсеев находился в это время в Москве, узнал об увольнении по телефону и был удивлён этим решением. Спустя ещё три дня стало известно, что команду возглавил Сергей Ташуев, который меньше месяца назад покинул «Ахмат».

2. На премию Golden Boy претендуют два игрока из РПЛ

Итальянский сайт TuttoSport с 2003 года устраивает среди читателей голосование за звание лучшего молодого игрока. В премии Golden Boy участвуют и два футболиста из РПЛ — защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и защитник «Зенита» Роберт Ренан. На момент написания статьи в голосовании приняли участие более миллиона человек. Лидирует Джуд Беллингем, за которого проголосовали 512 тыс. человек (49%). У Мелёхина 14 голосов (меньше 0,1%), а у Ренана — 35 (тоже меньше 0,1%).

3. «Сочи» перенёс домашний матч из-за плохого поля

27 августа во время матча «Сочи» — «Локомотив» (0:1) на стадионе «Фишт» газон был в ужасном состоянии. После такого исполком РФС позволил перенести следующую игру на этой арене. «Сочи» и «Спартак» поменялись кругами. В результате в ближайшую субботу, 16 сентября, встреча пройдёт в Москве, а в 24-м туре наоборот — в Сочи.

4. КДК оштрафовал Марио Фернандеса за празднование гола в ворота ЦСКА

Игрок «Зенита» Фернандес получил штраф за празднование гола в ворота ЦСКА (конкретная сумма не названа). На 88-й минуте матча защитник пробежал от скамейки больше половины поля, чтобы порадоваться победному мячу вместе с партнёрами. При этом в комитете отметили, что КДК не рассматривал действия Марио как провокацию.

5. ЦСКА выиграл в CAS дело против агентской фирмы

ЦСКА выиграл в суде дело по поводу трансфера Николы Влашича. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital. Она хотела взыскать порядка $ 1,5 млн, согласно заявлению пресс-службы ЦСКА.

6. Офсайдные линии для РПЛ «ввозятся» в Россию

В чемпионате России уже чуть больше сезона не работают офсайдные линии. VAR функционирует, но без этого элемента. Полгода назад в РФС говорили, что нашли поставщика услуги, однако она до сих пор не применяется. На днях генсек РФС Митрофанов рассказал «Чемпионату», что сейчас в Россию ввозится необходимое оборудование.

7. В РПЛ случилось ещё много трансферов

Трансферное окно в России закрывается сегодня, 14 сентября. За время паузы на матчи сборных наиболее громкие сделки, связанные с клубами РПЛ: