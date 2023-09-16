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12:06 (мск)

«Спартак» — «Сочи»: прогнозы и ставки

Матч за право подняться из глубин таблицы чемпионата России.

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

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Оба соперника в поиске выхода из кризиса

Ставить на матчи «Спартака» — увлекательное дело и не очень благодарное. Красно-белые то убедительно и красиво разрывают оппонентов, как в первом тайме кубкового матча с «Динамо», то сами привозят голы в свои ворота, без борьбы отдавая соперникам мячи в первой трети поля, как было в игре с «Краснодаром». Все привыкли, что в матчах с участием «Спартака» множество голов в разные ворота, и тут команда Абаскаля играет со счетом 0:0 против «Ахмата». И какой «Спартак» настоящий?

Сказать что-то хорошее про «Сочи» по последним результатам нельзя. Команда Дмитрия Хохлова начала сезон с побед в чемпионате и Кубке, но затем все пошло не по плану, и в последующих 8 матчах добыта лишь одна победа, правда, максимально яркая: на «Фиште» со счетом 0:4 сгорел «Ростов» Валерия Карпина. В остальном полный мрак: 6 поражений и лишь одна домашняя кубковая ничья в основное время с ЦСКА (0:0, 4:5 по пенальти), которую нужно разделить с пришедшим в негодность газоном олимпийского стадиона. Собственно, поэтому сегодняшний матч пройдет не на нем, а в Москве — «Спартак» и «Сочи» логично поменялись кругами. При этом президент «Сочи» Борис Ротенберг не унывает: по его словам, у Хохлова есть кредит доверия, результаты придут, главное — у команды есть игра.

За предыдущие четыре сезона мы видели немало интереснейших битв, так что нынешнее расположение команд в нижней половине таблицы не мешает предвкушать очередную встречу противостояния, у которого уже появилась своя история. Так у «Спартака» отрицательный общий баланс встреч с «Сочи», и он пока ни разу не обыграл соперника на его поле, но пока и не нужно, ведь встреча пройдет в Москве, где история все-таки больше за красно-белых: последний очный матч в столице завершился убедительной победой спартаковцев со счетом 3:0.

На что ставить

«Спартак» — «Сочи»

Начнем анализ с ожидаемых голов. Судя по последним интервью Гильермо Абаскаля, каких-то глобальных минусов в своем игровом менеджменте лично он не видит, значит, эксперименты продолжатся, и будет весело. Руководство «Сочи» устраивает игра команды, значит, и с их стороны чего-то нового в первом после длительной паузы туре мы не должны увидеть. Обнадеживающий фактор для болельщиков «Спартака», у которых уже развился нервный тик от ошибок в обороне: после упомянутого разгрома «Ростова» 19 августа сочинцы в трех матчах кряду не забили ни одного мяча, причем не только «Локомотиву» и ЦСКА, но и «Оренбургу», который пропускает в среднем по 2 гола за игру.

Поэтому на этот раз лучше воздержаться от обычно беспроигрышной (в 8 из 10 случаев в этом сезоне) в матчах с участием «Спартака» линии «обе забьют — да». Да, у «Спартака» есть рабочий шанс провести второй сухой матч в чемпионате. Что касается «Сочи», в этом сезоне южане пока пропускают в гостях во всех матчах, и только «Факел» в проигранном июльском матче кубка ограничился одним голом в ворота «барсов». Остальные соперники забивали в ворота Николая Заболотного или Никиты Гойло 2−3 мяча.

Если бы команды встречались на «Фиште», как было в изначальном календаре, мы рассуждали бы совсем по-другому, а на своем поле с учетом всего, что происходило в последние недели, «Спартак» обязан вывернуться наизнанку, но не допустить очередной неудачи. С одной стороны, соперник для реабилитации на сегодня один из самых подходящих, с другой, — если Абаскаль потеряет очки даже теперь, об отставке заговорят уже вслух и практически все. «Сочи» сейчас совсем не «Ахмат», поэтому голы должны быть обязательно, особенно спартаковские, но и осечка красно-белых по результату в виде, например, ничьи уже никого не удивит, поэтому советуем сконструировать осторожную, но рабочую ставку.

Прогноз: 1Х (победа «Спартака» или ничья) и тотал больше 2.5 за 1.89

Игорь Борунов

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