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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Состав «Рубина» пополнил очередной легионер

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом Валентином Вадой.

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Источник: ФК Рубин

Аргентинский полузащитник подписал контракт с «Рубином» сроком на два года.

В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал за испанский клуб «Сарагоса», который покинул этим летом по истечении контракта. Всего он провел за команду 67 матчей в различных турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 передачами.

Ранее Вада играл за французские клубы «Бордо» и «Сент-Этьен», а также за испанские клубы «Тенерифе» и «Альмерия».

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