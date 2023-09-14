Состав «Рубина» пополнил очередной легионер
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом Валентином Вадой.
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом Валентином Вадой.
Аргентинский полузащитник подписал контракт с «Рубином» сроком на два года.
В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал за испанский клуб «Сарагоса», который покинул этим летом по истечении контракта. Всего он провел за команду 67 матчей в различных турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 передачами.
Ранее Вада играл за французские клубы «Бордо» и «Сент-Этьен», а также за испанские клубы «Тенерифе» и «Альмерия».