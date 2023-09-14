Состав «Рубина» пополнил очередной легионер

Аргентинский полузащитник подписал контракт с «Рубином» сроком на два года.

В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал за испанский клуб «Сарагоса», который покинул этим летом по истечении контракта. Всего он провел за команду 67 матчей в различных турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 передачами.