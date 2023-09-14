«Рубин» подписал сербского полузащитника Николу Чумича

Источник: https://t.me/fcrk1958

«Состав нашей команды пополнил 24-летний полузащитник Никола Чумич. Сербский футболист подписал контракт с “Рубином” сроком на четыре года и будет выступать под номером 24. Ранее Чумич выступал за сербские клубы “Слобода Ужице”, “Металац”, “Раднички”, “Войводина”, а также греческий “Олимпиакос”, испанский “Спортинг Хихон” и швейцарский “Люцерн”, — написала пресс-служба клуба.

Сегодня, 14 сентября, казанский клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича, аргентинского полузащитника Валентина Вады и российского голкипера Егора Шамова.