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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансфер Веллингтона в ЦСКА сорвался. Игрок провалил медосмотр

Трансфер бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в ЦСКА сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Бразильский защитник провалил медосмотр.

ЦСКА
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Веллингтона € 8 млн. Футболист должен был подписать контракт с клубом на пять лет.

В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.

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