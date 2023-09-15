«Рубин» усилился пятым игроком за день, подписав полузащитника Ранджеловича

«Состав нашей команды пополнил 26-летний полузащитник Лазар Ранджелович. Сербский футболист подписал контракт с “Рубином” до конца сезона и будет выступать под номером 7. Ранее Ранджелович выступал за сербские “Единство Бошняце”, “Раднички”, “Кар Константин”, “Радан Лебан”, “Динамо Вранье”, а также греческий “Олимпиакос”, испанский “Леганес” и екатеринбургский “Урал”. Добро пожаловать, Лазар!» — написала пресс-служба клуба.