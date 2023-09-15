Семак сделал выбор между Месси и Роналду

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч»-2023, а Роналду не попал в список претендентов на престижную награду.