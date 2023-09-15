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03:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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Источник: РИА "Новости"

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч»-2023, а Роналду не попал в список претендентов на престижную награду.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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