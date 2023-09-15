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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Не для всех Европа важнее РПЛ. 5 легионеров отказались от еврокубков ради игры в России

Кого-то возможность заработать привлекает больше Лиги чемпионов.

Зенит
Спартак
Краснодар
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Источник: Чемпионат.com

Когда российские игроки уезжают в Европу, они называют своей мотивацией выступление на международной арене. В сложившихся обстоятельствах единицы могут попасть в топ-лиги. Остальных же привлекает возможность показать себя в еврокубках — в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Но есть и обратные примеры: в летнее трансферное окно некоторые иностранцы отказались от еврокубков, получив предложения от клубов РПЛ. Рассказываем о футболистах, которые осенью сыграли бы на групповых этапах, останься они в своих прежних командах.

Страхиня Эракович: «Зенит» вместо Лиги чемпионов

Источник: ФК "Зенит"

Сербский центральный защитник мог бы выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» получила прямую путёвку, поэтому Эракович ещё до перехода в РПЛ знал, что имеет возможность сыграть в главном еврокубке. В итоге команда из Белграда попала в очень интересную группу с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Янг Бойз».

Тем не менее Страхиня был настроен на переезд в РПЛ. Он почти перешёл в «Спартак», однако в итоге сделал выбор в пользу «Зенита». Петербургский клуб выкупил защитника у «Црвены Звезды» за € 8 млн. Молодой легионер подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой, по разным данным, от € 1,1 млн до € 1,5 млн в год. Появлялась информация, что сербы могут оставить Эраковича у себя до зимы, чтобы тот всё же помог команде в Лиге чемпионов, но «Зенит» не пошёл на это: чемпиону России требовался центрбек «здесь и сейчас» на фоне травм игроков этого амплуа.

Эракович сыграл 16 матчей за «Црвену Звезду» на групповом этапе и в плей-офф Лиги Европы, а вот в ЛЧ выступал только в квалификации. Придётся подождать, возможно, до возвращения российских клубов в еврокубки.

Витор Тормена: «Краснодар» вместо Лиги чемпионов

Источник: ФК "Краснодар"

Бразильский центральный защитник тоже мог бы сейчас готовиться к играм на групповом этапе Лиги чемпионов. Его бывшая команда — португальская «Брага» — пробилась через квалификацию и попала в квартет с «Реалом», «Наполи» и берлинским «Унионом». Будет очень тяжело, зато какой опыт!

Тормена отыграл за «Брагу» четыре сезона. В трёх последних он был основным центрбеком. Правда, на старте нового сезона на поле не выходил из-за последствий травмы и готовящегося перехода. На тот момент, когда «Краснодар» оформил трансфер бразильца за € 3 млн, судьба «Браги» в главном еврокубке ещё не определилась, так как португальцы продолжали рубиться в отборочных раундах. В конце концов, они справились с задачей, победив «ТСЦ Бачка Топола» и «Панатинаикос».

У Тормены 18 матчей в Лиге Европы, он доходил с «Брагой» до четвертьфинала. А вот в Лиге чемпионов бразилец пока не выступал. Шанс был в этом сезоне, но, видимо, четырёхлетний контракт с «Краснодаром» заинтересовал его сильнее.

Гильерме Шеттине: «Урал» вместо Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Другой бразилец Шеттине тоже разменял «Брагу» на клуб РПЛ. В начале июля «Урал» выкупил нападающего у португальцев за € 400 тыс. (по данным Transfermarkt). 27-летний легионер подписал контракт с екатеринбуржцами на три года.

Шеттине, как и Тормена, никогда не играл в Лиге чемпионов. А на групповом этапе Лиги Европы у него шесть матчей за «Брагу» в сезоне-2020/2021. Один раз он вышел в основе, пять — на замену, результативных действий на его счету не было.

Впрочем, объективности ради надо заметить, что у Шеттине было бы мало шансов получить игровое время в Лиге чемпионов, даже если бы он отказался уходить из «Браги» и остался там до зимы. Нападающий принадлежал португальской команде с лета 2020-го, но трижды уходил в аренду — в «Альмерию», «Визелу» и «Грассхоппер». Провёл за «Брагу» всего 18 матчей. Игра в «Урале» лучше, чем скамейка в Португалии.

Олег Рябчук: «Спартак» вместо Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Защитник сборной Молдавии пожертвовал Лигой Европы, чтобы продолжить карьеру в составе «Спартака». Рябчук перешёл в московский клуб из «Олимпиакоса» в начале августа, сумма трансфера составила € 6 млн. Олег подписал трёхлетний контракт с зарплатой (по неофициальным данным) в размере € 1,2 млн.

Когда Рябчук переходил в «Спартак», грекам ещё только предстоял отбор в группу Лиги Европы. Они справились с задачей, пройдя бельгийский «Генк» и сербские «Чукарички». По итогам жеребьёвки сыграют осенью в непростом квартете с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «ТСЦ Бачка Топола».

Олег был основным левым защитником в «Олимпиакосе». Он успел поиграть в составе греческой команды в еврокубках до перехода в «Спартак». За три сезона в Лиге Европы провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Кроме того, принял участие в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, но до группового этапа команда с ним не дотянула.

Юрий Медведев: «Сочи» вместо Лиги конференций

Источник: ФК "Сочи"

Родившийся в Казахстане и выросший в Чехии защитник решил летом 2023-го перебраться в Россию, хотя наверняка понимал, что это не вызовет одобрения на его второй родине. У Медведева закончился контракт со «Слованом» из Братиславы, и он, получив статус свободного агента, заключил трёхлетний договор с «Сочи». До этого Юрий пять сезонов отыграл в Словакии и завоевал с командой пять чемпионских титулов.

«Слован» начал нынешний евросезон в квалификации Лиги чемпионов, однако, пройдя два раунда, вылетел от «Маккаби» из Хайфы. После этого словаки попали в Лиге Европы под старую новую команду Александра Кокорина — кипрский «Арис». В результате выбыли и из второго еврокубка, отправившись в третий. На групповом этапе Лиги конференций «Слован» сыграет с «Лиллем», словенской «Олимпией» и пошумевшим в отборе ЛЧ фарерским «Клаксвиком». Из такого квартета вполне можно выйти в плей-офф.

Медведев поиграл за «Слован» во всех трёх еврокубках — девять матчей в квалификации Лиги чемпионов, пять — на групповом этапе Лиги Европы и 12 — в Лиге конференций. Его уже не удивишь футболом в этих турнирах. Заработать в России — более серьёзная мотивация.

Автор: Анатолий Романов

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