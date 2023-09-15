«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе «Динамо» гол забил Федор Смолов (9-я минута), у «Пари НН» отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе «Динамо» на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.
Перенесший операцию главный тренер «Пари НН» Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 15 очков. «Пари НН» — восьмой с 11 очками. В следующем туре «Динамо» 23 сентября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Пари НН» на следующий день примет «Оренбург».