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21:04 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

Динамо
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/fcdynamo

В составе «Динамо» гол забил Федор Смолов (9-я минута), у «Пари НН» отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе «Динамо» на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.

Перенесший операцию главный тренер «Пари НН» Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 15 очков. «Пари НН» — восьмой с 11 очками. В следующем туре «Динамо» 23 сентября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Пари НН» на следующий день примет «Оренбург».

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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