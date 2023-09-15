«Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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В составе «Динамо» гол забил Федор Смолов (9-я минута), у «Пари НН» отличился Николоз Кутателадзе (88), который провел первый матч за нижегородскую команду. На 61-й минуте в составе «Динамо» на замену вышел бразильский полузащитник Бителло, который подписал контракт с бело-голубыми 14 сентября.

Перенесший операцию главный тренер «Пари НН» Сергей Юран руководил командой в игре с бело-голубыми. В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.