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15:26 (мск), источник: Sport24

Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что назначение Станислава Черчесова главным тренером является худшим вариантом для «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

— На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» — это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

— А результат? Он может дисциплину команде дать.

— Это не важно. В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто, — сказал Уткин в шоу РПЛ «Игра без мяча».

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