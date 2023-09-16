Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»
Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что назначение Станислава Черчесова главным тренером является худшим вариантом для «Спартака».
Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что назначение Станислава Черчесова главным тренером является худшим вариантом для «Спартака».
— На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» — это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…
— А результат? Он может дисциплину команде дать.
— Это не важно. В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто, — сказал Уткин в шоу РПЛ «Игра без мяча».