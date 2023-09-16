Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

— На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» — это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

— Это не важно. В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто, — сказал Уткин в шоу РПЛ «Игра без мяча».