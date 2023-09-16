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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Крыльев» — лучший старт за 22 года. В чем они прибавили в сравнении с прошлым сезоном

Лучшая команда РПЛ по забитым мячам и третья — по набранным очкам.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

«Крылья Советов» — одно из открытий первых туров РПЛ. Команда Игоря Осинькина выдала лучший старт за долгое время и оказалась в верхней части таблицы. В прошлом сезоне самарский клуб чуть не упал в переходные матчи, а теперь встречает 8-й тур на третьем месте.

Команда мощно проводит начало и концовки матчей

«Крылья» здорово входят в матчи. На отрезке с первой по 15-ю минуты самарская команда набрала 10 очков — второй показатель в лиге. Лучше результат только у ЦСКА (15). При этом команда Осинькина забила уже четыре мяча в первые 15 минут, и по этому показателю ей нет равных в РПЛ. Правда, «Крылья» неплохо проводят и концовки матчей. На отрезке с 76-й по 90-ю минуты (плюс добавленное время) они набрали 11 очков (четвёртый результат в лиге). Команда из Самары забила пять мячей в концовках — лучший показатель наряду с «Зенитом» и «Спартаком».

Есть и негативный момент. На отрезке с 16-й по 45-ю минуты (плюс добавленное время) «Крылья» набрали всего лишь семь очков (12-й результат). Для сравнения — лидирующий по данному показателю «Краснодар» набрал уже 15 очков. Самарцы на этом отрезке пропустили четыре мяча. Хуже дела обстоят только у «Ростова» и «Оренбурга» (по шесть пропущенных мячей). Самый успешный отрезок для «Крыльев» — с 46-й по 75-ю минуты. Первое место в РПЛ, 15 очков, пять забитых мячей, ноль пропущенных. Даже у «Зенита» (13 очков) и «Краснодара» (11) результаты чуть скромнее.

Теперь обратимся к прошлому сезону. По цифрам за первые 15 минут «Крылья» заняли только 10-е место в таблице. С концовками было ещё хуже — 14-я строчка в РПЛ. Понятно, что в нынешнем сезоне прошло всего семь туров, но позитивные изменения уже прослеживаются. В этом плане команда значительно прибавила, но подождём, что будет дальше.

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«Крыльям» здорово помогают игроки, которые выходят на замену

В этом сезоне сразу четыре футболиста «Крыльев» забивали после выходов на замену. Со знаком плюс отметились Николай Рассказов, Сергей Бабкин, Георгий Зотов и Егор Карпицкий. Эти голы принесли команде в общей сложности семь очков, и только удар Карпицкого не повлиял на итоговый результат. В топ-25 по эффективности выходов на замену попали сразу четыре игрока «Крыльев» — лучший результат в РПЛ. У «Зенита» и «Локомотива» в списке по три игрока, у остальных — меньше.

А теперь давайте сравним с тем, что было в прошлой кампании. За весь сезон только один футболист «Крыльев» забил после выхода на замену. Им стал Денис Якуба, который в этом сезоне ни разу не выходил на поле из-за травмы. Естественно, в топ-25 по эффективности выходов на замену из «Крыльев» не оказалось никого.

Николай Рассказов | Источник: Соцсети

Команда намного лучше реализует моменты

В прошлом сезоне волжанам откровенно не везло. Они завершили сезон на 12-м месте в таблице, хотя по ожидаемым очкам шли в топ-7. Если принять во внимание показатель xG, то «Крылья» недобрали почти 10 очков (по данным Understat). Это с большим запасом худший результат в лиге, у остальных команд нет такой существенной разницы. Кроме того, самарцы забили почти на шесть мячей меньше, чем должны были (если верить xG). Опять же, худший показатель в РПЛ.

Переключаемся на нынешний сезон. «Крылья» превосходят и график ожидаемых голов, и график набранных очков. Они забили почти на пять мячей больше и набрали на одно очко больше (тут разница совсем мизерная). Впрочем, по ожидаемым очкам «Крылья» занимают второе место, по ожидаемым голам — первое. Правда, в матче с «Локомотивом» (1:1) самарцы просто уничтожили соперника по xG (3,16 против 0,47), но победу не удержали. «Крылья» превзошли соперника по ожидаемым голам в пяти матчах РПЛ из семи. У команды были плохие показатели в Грозном и Самаре. Но один матч самарцы выиграли, а во втором — потерпели поражение.

В этом сезоне «Крылья» гораздо лучше проявляют себя в плане реализации. По ударам они занимают лишь девятое, по ударам в створ — первое, по ожидаемым голам — первое, по голам — первое. При этом почти половина ударов самарцев пришлась в створ (40 из 86), а к голам привели 20% ударов. Впечатляющие цифры, особенно в сравнении с прошлым сезоном. «Крылья» заметно прибавили в результативности, хотя оборона осталась на том же уровне. По итогам семи туров у самарского клуба 17 забитых мячей (год назад было девять) и девять пропущенных (в прошлом сезоне было 11).

Когда у «Крыльев» ещё был такой успешный старт?

В 2009 году у команды был похожий старт. По итогам семи туров она набрала 13 очков и находилась на четвёртой строчке. Но круче всего получилось в 2001-м — первое место с 19 очками. В отличие от нынешнего сезона, тогда «Крылья» здорово играли в обороне: в 2001-м пропустили только один мяч, в 2009-м — пять. Несмотря на такой впечатляющий старт, «Крылья» так и не закрепили результат в оставшейся части сезона. В 2001 году команда финишировала пятой, а в 2009-м — лишь 10-й.

Игорь Осинькин | Источник: Соцсети

«Крылья» выдали лучший старт за 22 года, но Осинькин относится к этому совершенно спокойно. Мудрый тренер понимает, что команда ещё не играла с такими соперниками, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». Понятно, что в этих играх набирать очки и показывать содержательный футбол будет намного сложнее. Но если «Крылья» продолжат в том же духе, то концовка сезона станет для них гораздо спокойнее, чем в прошлом.

Кирилл Закатченко

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