ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

На данный момент армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.