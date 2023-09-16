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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Кучаев, Обляков, Давила, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

На данный момент армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.

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