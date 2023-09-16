Федотов: Мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной в конце. Он доверил другим

«Мы уже проходили ситуацию с травмами. Облякова мы видели на любой позиции, в любой роли. Зделар может сыграть центрального защитника, ему всё знакомо. В концовке мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной удар в концовке. У Игоря поставленный удар, но он решил доверить функцию другим. Но, думаю, мы к этому придём. Игорь должен показать класс своего удара», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.