Федотов: Мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной в конце. Он доверил другим

«Мы уже проходили ситуацию с травмами. Облякова мы видели на любой позиции, в любой роли. Зделар может сыграть центрального защитника, ему всё знакомо. В концовке мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной удар в концовке. У Игоря поставленный удар, но он решил доверить функцию другим. Но, думаю, мы к этому придём. Игорь должен показать класс своего удара», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.