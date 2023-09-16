«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги

«Краснодар» не проигрывает в чемпионате России на протяжении 14 матчей подряд, последний раз клуб уступал 24 апреля в матче 24-го тура прошлого сезона против московского «Спартака» (3:4). Команда повторила свой рекорд в Российской премьер-лиге — до этого клубу удавалось не проигрывать в 14 играх подряд в сезона с марта по июль 2015 года.