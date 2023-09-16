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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Иван Олейников (3-я минута), счет сравнял Жуан Батчи (38).

«Краснодар» не проигрывает в чемпионате России на протяжении 14 матчей подряд, последний раз клуб уступал 24 апреля в матче 24-го тура прошлого сезона против московского «Спартака» (3:4). Команда повторила свой рекорд в Российской премьер-лиге — до этого клубу удавалось не проигрывать в 14 играх подряд в сезона с марта по июль 2015 года.

Краснодарцы в третий раз за последние четыре матча сыграли вничью, команда с 18 очками в восьми встречах сохраняет лидерство в таблице РПЛ. «Ахмат» (11 очков) идет девятым.

В следующем туре «Краснодар» 24 сентября примет екатеринбургский «Урал», грозненцы днем ранее сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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