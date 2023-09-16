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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Сочи» в матче РПЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Срджан Бабич. Этот мяч стал для сербского защитника дебютным в РПЛ и вторым за «красно-белых».

«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на шестое место. «Красно-белые» прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Сочи» (6 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» 23 сентября дома сыграет с московским «Динамо», «Сочи» в этот же день проведет выездной матч с самарскими «Крыльями Советов».

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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