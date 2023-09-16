«Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Сочи» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Срджан Бабич. Этот мяч стал для сербского защитника дебютным в РПЛ и вторым за «красно-белых».

«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на шестое место. «Красно-белые» прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Сочи» (6 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице.