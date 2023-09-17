Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.09
Барселона
Бетис
50
Футбол. Зарубежный
16.09
Ланс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
16.09
Дженоа
Наполи
22
Футбол. Премьер-лига
16.09
Балтика
Ростов
22
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Химки
Футбол. Зарубежный
16.09
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
16.09
Сельта
Мальорка
01
Футбол. Зарубежный
16.09
Бохум
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Премьер-лига
16.09
Спартак
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
16.09
Интер
Милан
51
Футбол. Зарубежный
16.09
Ренн
Лилль
22
Футбол. Зарубежный
16.09
Валенсия
Атлетико
30
Футбол. Зарубежный
16.09
Астон Вилла
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
16.09
Фулхэм
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
16.09
Манчестер Юнайтед
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
16.09
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
16.09
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
13
Футбол. Первая лига
16.09
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
16.09
Ахмат
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
16.09
Кельн
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
16.09
Фрайбург
Боруссия Д
24
Футбол. Зарубежный
16.09
Майнц
Штутгарт
13
Футбол. Зарубежный
16.09
РБ Лейпциг
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
16.09
Вольфсбург
Унион Б
21
Футбол. Зарубежный
16.09
Ювентус
Лацио
31
Футбол. Зарубежный
16.09
Атлетик
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
16.09
Вулверхэмптон
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2024
Сочи
Спартак
10
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
16.09
Ахмат
Краснодар
11
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
22
15.09
Динамо
Пари Нижний Новгород
11
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой»

«Балтика» дома спаслась от поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:2.

Балтика
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Без источника

В первом тайме у гостей отличились Даниил Уткин на 16-й минуте и Егор Голенков — на 43-й. У «Балтики» отметились Анхело Энрикес, забивший на 86-й минуте, и Кристиян Бистрович, отличившийся спустя 5 минут. Это его дебютный матч за балтийский клуб.

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.

24 сентября «Ростов» сыграет с ЦСКА в 9-м туре чемпионата России, «Балтика» встретится с «Ахматом» днем ранее.

Балтика
2:2
Первый тайм: 0:2
Ростов
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев уступил Джоковичу в битве за титул US Open. Онлайн-трансляция финала
Россия проиграла олимпийской сборной Египта: онлайн-трансляция матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь