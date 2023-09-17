«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой»

В первом тайме у гостей отличились Даниил Уткин на 16-й минуте и Егор Голенков — на 43-й. У «Балтики» отметились Анхело Энрикес, забивший на 86-й минуте, и Кристиян Бистрович, отличившийся спустя 5 минут. Это его дебютный матч за балтийский клуб.