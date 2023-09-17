«Спартак» не похож на себя, несмотря на победу: браво за характер с «Сочи», но что с реализацией и игрой?

На 97-й минуте «Спартак» дважды выбегал в острейшие контратаки, но тормозил, смещался к угловому флагу и, никого не стесняясь, тянул время — вместо того, чтобы вонзить второй мяч. Все это — против 12-й команды лиги, ведя в счете и играя в большинстве.

Да, игроков можно понять: они не побеждали в премьер-лиге с 5 августа и вместе с оставшимися минутами убивали даже малейшие шансы упустить три очка. Но как же непривычно это выглядело! Мы помним, что при Абаскале клуб пережил разные мини-эпохи (от чемпионской эйфории до затянувшегося кризиса), но все-таки «Спартак» гораздо больше ассоциируется с яркой игрой, заточенной на атаку, чем с прагматизмом и удержании минимального счета.

Матч с «Сочи» вообще получился очень нетипичным. Команда Хохлова, чей состав подбирался точно не для игры от обороны, сразу припарковала автобус и вообще ничего не создала впереди — хотя и турнирное положение, и форма соперника к этому вроде бы располагали. А «Спартак» при всей атакующей мощи скатился до владения ради владения и 90 минут усыплял зрителей. Те же изредка пробуждались от убийственных моментов, в которых было сложнее промахнуться, чем забить.

Здорово, что «Спартак» в итоге вырвал победу (Бабич пока оставляет очень хорошее впечатление — и я сейчас не только про игру впереди), но проблема с реализацией очевидна. А кто именно за нее ответственен, не совсем понятно.

Пару дней назад Карпин очень кстати процитировал Гвардиолу: «Я могу научить своих игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот. Дальше — это их проблемы». Абаскалю можно предъявлять претензии по составу, плану на игру и системным действиям футболистов, для которых вскрыть оборону аутсайдера стало проблемой такого масштаба. Но когда Медина не попадает с метра, Квинси тоже прощает, а Дуарте бьет из убойного положения прямо в Заболотного — такие нюансы Гильермо вряд ли исправит.

У «Спартака» роскошный подбор исполнителей в атаке: продублирована каждая позиция, Медина не проходит в основу, Зиньковский получает лишь 16 минут, а Игнатов вообще не поднимается со скамейки. Классно работают стандарты, с которых против «Сочи» шла вся острота: вспомним выстрел Дуарте или комбинацию с забегом Бабича к дальней штанге, которая привела к голу с «Динамо» и прошла сейчас. Но результат все равно делает центральный защитник — в результате финального навала, когда соперник остался вдесятером, причем не из-за удаления, а потому что не рассчитал с заменами.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» набирал очки только с аутсайдерами: «Оренбург», «Балтика», «Рубин» и теперь — «Сочи». Но каждая победа дается все сложнее. А после субботних 1:0 все равно больше сомнений, чем эпитетов и аплодисментов. С одной стороны, есть результат — и в текущей ситуации именно это было главным. С другой, вопросов слишком много.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253658&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Например, что с Промесом, объективно далеким от праймовой формы, но по-прежнему неприкасаемым при заменах? Тем временем первым Абаскаль меняет Зобнина, который дает классический объем, двигает мяч вперед и выглядит как минимум не хуже Мартинса и Виктора Мозеса. Что нужно сделать Зиньковскому, чтобы наконец-то пролезть в старт? И, главное, насколько физически хватит Соболева? Он выкладывается в каждом матче и после возвращения из сборной падает с судорогами на последних минутах, а впереди — два матча за четыре дня: в Нижнем Новгороде и против «Динамо». При этом в «Спартаке» равноценной замены Александру нет.