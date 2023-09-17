«Урал» — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ
«Урал» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.
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ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
«Урал» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Дмитриев, Юшин, Каштанов.
Запасные: Мамин, Филипенко, Бевеев, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Сиссе, Ишков, Шеттине.
«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.
Запасные: Гудиев, Брызгалов, Суслов, Пояркин, Яколиш, Багамаев, Ивлев, Селе, Аппаев, Долгов, Максимов, Ивахнов.
Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.