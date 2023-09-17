МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Новым главным тренером команды будет Александр Точилин. Он возглавлял «Сочи» в 2018—2019 годах, а также был главным тренером в 2022 году.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — говорится в сообщении клуба.

Хохлову 47 лет, он возглавил сочинскую команду в апреле после ухода из команды Курбана Бердыева. Ранее он входил в его тренерский штаб. До «Сочи» Хохлов возглавлял краснодарскую «Кубань», московское «Динамо» и волгоградский «Ротор».