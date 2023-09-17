Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Факел
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лечче
Футбол. Первая лига
16:00
Кубань
Акрон
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Вердер
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Сокол
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Альмерия
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Шинник
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Волгарь
Футбол. Зарубежный
18:05
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
18:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Дармштадт
Боруссия М
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Химки
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Гавр
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
16.09
Ахмат
Краснодар
11
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
22
15.09
Динамо
Пари Нижний Новгород
11
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Новым главным тренером команды будет Александр Точилин. Он возглавлял «Сочи» в 2018—2019 годах, а также был главным тренером в 2022 году.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», говорится в сообщении клуба.

Хохлову 47 лет, он возглавил сочинскую команду в апреле после ухода из команды Курбана Бердыева. Ранее он входил в его тренерский штаб. До «Сочи» Хохлов возглавлял краснодарскую «Кубань», московское «Динамо» и волгоградский «Ротор».

В субботу в Москве «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, пропустив мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте. Всего в текущем сезоне «Сочи» потерпел шесть поражений в восьми турах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Читайте также
Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российские фигуристы сбегают из страны и из дома. Что произошло этим летом
Взрывоопасные прокаты. Как российские фигуристы начинают новый сезон
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь