Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Новым главным тренером команды будет Александр Точилин. Он возглавлял «Сочи» в 2018—2019 годах, а также был главным тренером в 2022 году.
«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — говорится в сообщении клуба.
Хохлову 47 лет, он возглавил сочинскую команду в апреле после ухода из команды Курбана Бердыева. Ранее он входил в его тренерский штаб. До «Сочи» Хохлов возглавлял краснодарскую «Кубань», московское «Динамо» и волгоградский «Ротор».
В субботу в Москве «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, пропустив мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте. Всего в текущем сезоне «Сочи» потерпел шесть поражений в восьми турах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).